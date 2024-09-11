هذا ما تسبب به زائر بعدما أسقط كيسًا من رقائق "شيتوز" في كهف بأمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— الماء هو الشيء الوحيد الذي يُسمح للزوار باستهلاكه داخل الكهف الضخم في منتزه كهوف "كارلسباد" الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وأفاد حرس الحديقة الجمعة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّ تناول كيس من رقائق "شيتوز" أمر محظور داخل الكهف، وذلك بعدما أحدث زائر حديث أسقط كيسًا مليئًا بهذه المقرمشات "تأثيرًا كبيرًا" على النظام البيئي للكهف.

وكتبت الحديقة في منشورها أنه "على نطاق المنظور البشري، قد يبدو كيس من وجبة خفيفة أمرًا تافهًا، ولكن بالنسبة للكائنات الحية في الكهف، يمكنه أن يؤثر بشكل كبير".

منتزه كهوف "كارلسباد" الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. Credit: BRENDAN SMIALOWSKI / Stringer

وأوضح المنشور: "شكّلت الذرة المُعالَجة، التي جعلتها رطوبة الكهف ناعمة، بيئة مثالية لاستضافة الحياة الميكروبية والفطريات. وسرعان ما انتظمت جنادب الكهف، والعث، والعناكب، والذباب في شبكة غذائية مؤقتة، ووزعت العناصر الغذائية عبر الكهف والتكوينات المحيطة. وانتشر العفن إلى أعلى الأسطح المجاورة، ونتج عنه رائحة كريهة".

وذكرت الحديقة أنّ الحراس أمضوا 20 دقيقة لإزالة العفن والشوائب الخارجية بعناية من على الأسطح داخل الكهف.

ووصف المنشور أنّ هذا الأثر الذي أضر بالكهف "قابل للتجنب تمامًا"، وأضاف: "جميعًا نترك أثرًا أينما ذهبنا، سواءً كان كبيرًا أم صغيرًا. دعونا جميعًا نترك العالم مكانًا أفضل ممّا وجدناه".

ويذكر موقع الحديقة على الإنترنت أنّ تناول وشرب أي شيء آخر سوى الماء يجذب الحيوانات إلى الكهف.

ويمكن الوصول إلى الكهف عبر مسار مسطح نسبيًا يمتد لمسافة كيلومترين.