على ارتفاع 5 آلاف قدم.. هل تجرؤ على صعود "سلم السماء" بالصين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبلغ مساحة الأراضي التي يمكن استكشافها في الصين 3.7 مليون ميل مربع (9.583 كيلومتر مربع). لكن، يميل العديد من الأشخاص لرؤية بلادهم من السماء.

تُعرف أحدث هذه الهياكل غير المخصصة لأصحاب القلوب الضعيفة بـ"Tianti" في اللغة الصينية، أي "سلّم السماء".

يقع على جبل "Qixing" في منتزه "Zhangjiajie" الطبيعي، في مقاطعة خونان جنوب غرب الصين، وهي منطقة تشتهر بتضاريسها المعقدة وأشكالها الأرضية المتنوعة. ويبلغ طوله (الهيكل) 551 قدمًا (168 مترًا)، ويمتد بين منحدرين على ارتفاع 5 آلاف قدم، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

صورة لمجموعة من المسافرين يتسلقون "سلّم السماء". Credit: Courtesy Qixing Adventure

وقالت هي تشيان، التي لاقى مقطع الفيديو الخاص بها لمسار "Tianti" رواجًا كبيرًا، إنّ "الأقدام في هذا الفيديو هي أقدامي.. وهذا الطفل هو ابني".

حاز الفيديو على إعجاب مئات الأشخاص، موضحة: "لم أكن متوترة مثل ابني، لكنه أصبح أفضل حالًا بعد فترة وجيزة".

تُدير هي تشيان فندقًا صغيرًا في مكان قريب، حيث تُساعد الأشخاص على حجز تذاكرهم للتجربة السياحية الجديدة.

وأضافت: "يُحبّ العديد من الأشخاص تحدّي أنفسهم للقيام بهذا النوع من الأنشطة.. ساعدت العشرات منهم للحصول على تذاكرهم، وشعر جميهم بالخوف بداية".

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية CCTV، يستقبل المعلم السياحي ما يزيد عن 1,200 شخص يوميًا. واشتهر بشكل كبير إلى درجة أنه يشهد زحمة ناس كبيرة في السماء.

وقال يوان شياوروي، مشرف التسويق في شركة "Qixing Adventure"، التي تُدير التجربة السياحية على جبل "Qixing"، لـCNN، إن التجربة تستغرق ثلاث ساعات، وتُكلّف نحو 580 يوانًا، أي 80 دولارًا.

وأضاف: "ستتم العملية برمتها برفقة مدربين.. كما يتم تجهيز العملاء بخوذات، وأحزمة أمان، وحقائب ظهر للمشي لمسافات طويلة".