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مع نهاية العام 2024.. ماهي أسوأ سلوكيات المسافرين المشاغبين المسجّلة؟

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في عصر ما بعد جائحة كورونا، يسافر عدد أكبر من الأشخاص أكثر من أي وقتٍ مضى. ومع وصول عدد السيّاح إلى مستويات قياسية، سجّلت الحوادث الناجمة عن المسافرين المشاغبين أرقامًا مرتفعة أيضًا، في عام 2024.

وجمّعت CNN لائحة بمختلف السلوكيات التي يجب تجنّبها، على أمل أن يكون عام 2025 أفضل.

العض وتبادل الإهانات

هل سيكون عام 2025 أفضل؟ اطلع على قائمة أسوأ المسافرين المشاغبين في عام 2024
Credit: ADEK BERRY / Contributor

حققت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في أكثر من ألفي حادث للركاب المشاغبين في عام 2024. وهذا انخفاض كبير من أعلى مستوى قياسي بلغ 5،973 حادثًا سُجّلت في عام 2021، لكن لا يزال الرقم الحالي يعادل ضعف عدد التقارير المبلغ عنها في حقبة ما قبل كورونا.

وتم حظر زوجين من قبل شركة طيران "كاثي باسيفيك"، ومقرّها هونغ كونغ، بعدما تحوّل جدال حول آداب إمالة المقعد على متن رحلة من هونغ كونغ إلى لندن في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إهانات معادية للأجانب وعنف جسدي.

في يناير/كانون الثاني، اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "أول نيبون" متجهة إلى سياتل إلى العودة بعدما عضّ راكب مضيفة طيران، بحسب ما ذكرت الشركة.

وفي الشهر ذاته، تم تحويل رحلة تابعة للخطوط  الجوية الأمريكية، كانت مونتانا وجهتها، إلى تكساس بعدما لكم أحد الركاب مضيفة طيران مرات عدّة.

حيوانات ومخدرات على متن الطائرة

هل سيكون عام 2025 أفضل؟ اطلع على قائمة أسوأ المسافرين المشاغبين في عام 2024
تم ضبط بيجامة من جلد البقر مغمّسة بالميثامفيتامين في مطار لوس أنجلوس الدولي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما حاول أحد الركاب تمريرها في رحلة من لوس أنجلوس إلى سيدني، أستراليا. Credit: Us Department of Justice/handout/AFP/Getty Images

كما هي الحال كل عام، أحبط موظفو المطارات في جميع أنحاء العالم محاولات لتهريب الحيوانات عبر قسم الأمن.

وشملت الحالات رجلاً حمل مئة ثعبان حي في سرواله، مع حمل آخر 300 عنكبوت مربوط بجسده، ورجل مع 90 حلزونًا أفريقيًا عملاقًا في ديترويت، كما عُثِر على باندا حمراء مهددة بالانقراض في بانكوك، إلى جانب 86 حيوانًا آخر.

واكتشف المهرّبون بعض الطرق المبتكرة لإخفاء الميثامفيتامين من دون جدوى.

واعتُقِل رجل من كاليفورنيا في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد محاولته تمرير حقيبتين تحتويان على أكثر من 70 رطلاً (31،5 كيلوغرامًا) من الملابس الملطخة بالميثامفيتامين، ضمنًا بيجامة بقرة، على متن رحلة متجهة إلى أستراليا.

التعدّي على الممتلكات

بُنيت سلالم "هايكو"، المكوّنة من 3،922 درجة في هاواي بواسطة البحرية الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وأُغلِقت رسميًا أمام الجمهور منذ عام 1987.

لكن تضاعفت مشاكل التعدّي غير القانوني بهذا المعلم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبسبب عدد من مستخدمي "يوتيوب"، و"تيك توك"، والباحثين عن الإثارة، وغيرهم من السيّاح الذين يتسلّلون إلى البقعة الخلّابة لكن المحظورة، اتّخذت السلطات قرارًا بتفكيك السلالم بكلفة بلغت 2.5 مليون دولار.

"قمل البوابات"

هل سيكون عام 2025 أفضل؟ اطلع على قائمة أسوأ المسافرين المشاغبين في عام 2024
Credit: Scott Olson / Staff

هل أنت من الأشخاص الذين يحبّون التجمّع حول بوابة المطار قبل وقت الصعود المحدّد إلى الطائرة؟ إذًا، سيكون من الصعب عليك معرفة أنّ هناك مصطلح غير جذّاب يُستَخدم لوصف الأشخاص الذين يمارسون هذا السلوك، ويُعرف بـ"قمل البوابات".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قدمت الخطوط الجوية الأمريكية تقنية جديدة للحد من قاطعي الطوابير. وعندما يحاول شخص ما الصعود قبل المجموعة المخصّصة له، يصدر صوت تنبيه وعليه، يتوجّب على المخالف العودة إلى منطقة الانتظار.

وأُلغيت سياسة ارتداء الملابس الاختيارية على شاطئ أسترالي شهير للعراة شمال خليج "بايرون" بعد تقارير عن "سلوكيات مسيئة، وفاحشة، أو معادية للمجتمع".

الكثير من الحظورات

هل سيكون عام 2025 أفضل؟ اطلع على قائمة أسوأ المسافرين المشاغبين في عام 2024
Credit: Roberto Serra/Iguana Press / Stringer

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السياحة هي المحرك الرئيسي للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، لكن شكّل 2024، العام الذي وصلت فيه التأثيرات السلبية للسياحة الجماعية إلى ذروتها عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا، وزيادة الضرائب السياحية، ومبادرات الحد من الزوّار في جميع أنحاء العالم.

وأوقفت برشلونة تأجير الشقق للسيّاح، وحظرت إيطاليا تسجيل الوصول الذاتي لمستخدمي "Airbnb"، بينما حظرت أمستردام بناء فنادق جديدة.

وحظرت ملبورن تأجير السكوتر الكهربائي، وحظرت فلورنسا مكبرات الصوت الإرشادية السياحية، وتدرس ميلانو فكرة حظر بيع البيتزا والجيلاتو بعد منتصف الليل.

ومع ذلك، فإن قضاء وقت ممتع أثناء التواصل باحترام مع السكان المحليين، ودعم الشركات المحلية لا يزال قانونيًا في أي مكان تقريبًا، ومع حلول العام الجديد، دعونا نجرّب ذلك.

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