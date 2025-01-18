البرد القارس وشيك.. وعطل فني يصيب نظام التدفئة بمطار أمريكي

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عثروا على حقيبة سفرها ممزقة وفارغة على بعد ساعات من المطار بفضل وضعها جهاز تعقب داخلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل أيام من البرد القارس المنتظر في واشنطن العاصمة، وبالتزامن مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، يواجه مطار رونالد ريغان الوطني مشكلة في نظام التدفئة داخل صالة الركاب.

وأفادت هيئة مطارات واشنطن الحضرية، التي تدير مطار ريغان، في بيان لـCNN: "مطار ريغان الوطني على علم بمشكلة حدثت يوم الجمعة في نظام التدفئة الرئيسي ويعمل على إصلاحها في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الهيئة في بيانها لـCNN: "سيظل المطار مفتوحًا. درجات الحرارة داخل صالة الركاب لا تزال عند مستويات مريحة. سنواصل مراقبة الوضع وتحديث المعلومات في حال حدوث أي تغييرات".

وأفاد المطار إنه يحاول التخفيف من المشكلة.

‎وفي الأثناء، يقوم المطار بالحفاظ على الحرارة عبر توفير مصادر تدفئة بديلة لدعم العمليات العادية لرحلات الطيران، وخيارات التسوق، وتناول الطعام"، بحسب البيان.

من جهتها، قامت خطوط دلتا الجوية، التي تعمل من مطار ريغان، بإرسال رسالة نصية إلى أحد العملاء ورد في جزء منها: "قد تكون درجات الحرارة داخل المطار أكثر برودة من المعتاد خلال رحلتك..".

‎وفي بيانه، قدم المطار اعتذاره من العملاء على الإزعاج. ويبدو أن الرحلات الجوية تقلع وتهبط في المطار من دون أي مشاكل.