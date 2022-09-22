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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1300 شخص في عدة مدن، على ضوء احتجاجات ضد الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا وقرار الرئيس فلاديمير بوتين بفرض التعبئة الجزئية في البلاد.

وذكرت مجموعة "OVD" المستقلة أن الرقم يشمل 500 وشخصين في موسكو و524 في سان بطرسبورغ، وهما المدينتان الرئيسيتان في روسيا.

من جانبه، حذّر مكتب المدعي العام في موسكو المواطنين من المشاركة في احتجاجات مناهضة لقرار التعبئة، مهددا بأن العقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاما.

ووفقا لبيان نُشر الأربعاء بعد ساعات من إعلان بوتين التعبئة الجزئية، قال المدعي العام إن المنشورات التي تدعو الناس للمشاركة في الاحتجاجات في موسكو "غير قانونية".

وجاء في البيان: "يحذر مكتب المدعي العام في موسكو من نشر مثل هذه المحتويات إلى جانب المشاركة في تصرفات غير قانونية يعاقب عليها القانون ضمن التشريعات الجزائية والإدارية".

وكان قد أعلن الرئيس الروسي التعبئة الجزئية في البلاد، ما سيعني استدعاء أكثر من 300 ألف مواطن روسي للانضمام إلى جيش الاحتياط وفق ما قاله وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.