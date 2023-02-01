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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تجري بيلاروسيا وروسيا تدريبات عسكرية مشتركة لمدة أسبوع آخر، من أجل تعزيز دور القيادة المشتركة للقوات الإقليمية بينهما، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع البيلاروسية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الأسبوع، سيقوم الممثلون العسكريون من البلدين بالتخطيط المشترك لاستخدام القوات على أساس التجربة السابقة للنزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة".

وأكدت الوزارة أن الهدف من التدريب هو تحسين التوافق بين الجيشين ويأتي في إطار التحضير لمناورات "درع الاتحاد المشتركة 2023"، التي سيجريها البلدان في روسيا في سبتمبر/ أيلول.

ويأتي الإعلان عن التدريبات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه الوحدات القتالية الجوية الروسية والبيلاروسية القيام بمهام تدريبية من خلال الطيران المشترك والتدريبات التكتيكية للقوات الجوية في البلدين.

كما تتزامن التدريبات العسكرية التي أجريت في مناطق التدريب في روجانسكي في بيلاروسيا على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية، مع تزايد المخاوف من انضمام مينسك إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، الثلاثاء: "اليوم، في سياق الطيران المشترك والممارسة التكتيكية للقوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا، جرت تدريبات عملية شارك فيها سلاح الطيران من البلدين".

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، خطة لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

وكلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية الروسيين بإجراء محادثات مع بيلاروسيا والتوقيع على اتفاق لإنشاء تلك المنشآت، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".