دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن حطام المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة، يعود إلى الصين وليس للولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عندما سئلت عما إذا كانت الصين قد طلبت من الولايات المتحدة إعادة حطام المنطاد الذي تم إسقاطه، أن "المنطاد ملك للصين وليس الولايات المتحدة".

وردا على سؤال منفصل، حول تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لا تخطط لإعادة حطام المنطاد إلى الصين، أكدت ماو: "ستواصل الحكومة الصينية الدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وجددت ماو، الثلاثاء، تأكيدها على أن هذه الحادثة كانت "غير متوقعة وناجمة عن قوة قهرية"، وأن "الولايات المتحدة كان يجب أن تتعامل معها بشكل صحيح وبطريقة هادئة ومهنية وبدون استخدام القوة". وقالت إن استخدام "القوة هو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح".