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(CNN)-- قال يان غاغين مستشار رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية الأوكرانية، الثلاثاء، إن دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، تم رصدها بالقرب من مدينة باخموت.

وأضاف يان غاغين لمحطة روسيا 1 الرسمية، الثلاثاء: "كانت هناك مزاعم بأن دبابات ليوبارد ظهرت بالقرب من أرتيموفسك (الاسم الروسي لباخموت)".

وقلل غاغين من أهمية وجود تلك الدبابات بالقرب من خط المواجهة، قائلاً إنها مثل الأهداف المدرعة الأخرى.

وأضح: "ليست هناك حاجة لإثارة هذا". وقال: "نظرا للطقس الموحل الآن، سيجعل من الصعب على المركبات الثقيلة مثل ليوبارد التحرك، فهي كغيرها من الأهداف المدرعة الأخرى".

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من مزاعم غاغين، لكن مسؤولين أوروبيين قالوا في وقت سابق، إن أول دبابات ليوبارد 2 التي تم التبرع بها قد بدأت في الوصول إلى أوكرانيا.