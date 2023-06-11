طباخ بوتين: فاغنر لن توقع أي عقود مع وزارة الدفاع الروسية

شاهد.. زعيم فاغنر يحذر من تكبد روسيا خسائر فادحة قريبًا في أوكرانيا

زعيم فاغنر يحذر من أن قواته "على وشك الانهزام" في أوكرانيا.. ما السبب؟

(CNN)-- قال رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأحد، إنه لن يوقع أي عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن "الوحدات المتطوعة" والجماعات العسكرية الخاصة، سيُطلب منها توقيع عقد مع الوزارة بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل، "من أجل زيادة كفاءة استخدامها".

وأضاف بريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين"، في برقية على تلغرام: "الأوامر والمراسيم الصادرة عن وزير الدفاع، سيرغي شويغو تنطبق على موظفي وزارة الدفاع والعسكريين. لن توقع شركة فاغنر العسكرية أي عقود مع شويغو".

ومع ذلك، أوضح بريغوجين أن شركة فاغنر ستسعى "بشكل مطلق" إلى "مصالح الاتحاد الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السبت، نقلا عن مرسوم وقعه شويغو، إن مثل هذه العقود "ستمنح التشكيلات التطوعية الوضع القانوني اللازم"، وتخلق "مقاربات موحدة" لعملها، و"إنجاز مهامها".