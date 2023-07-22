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يوم مميت في كراماتورسك بأوكرانيا.. كاميرا CNN ترصد الآثار

(CNN)-- قال مسؤولون في الإدارة العسكرية الإقليمية، السبت، إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون، في أعقاب ضربات روسية على شرق أوكرانيا.

وأعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، في برقية عبر تيليغرام، أن أربعة أشخاص قُتلوا، الجمعة، وأصيب ثلاثة بجروح في نيو يورك "Niu York"، نتيجة قصف روسي على المدينة، كما تم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين في غارة منفصلة في دروزبا.

وبدأت السلطات تحقيقا في الهجوم المميت في نيو يورك، وفقا لمكتب المدعي الإقليمي في دونيتسك.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن ضباط إنفاذ القانون وعمال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث. موضحا أن الضربات دمرت المباني السكنية والمباني الملحقة، وأنه جاري تحديد العدد النهائي لضحايا القصف.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة قصف مدفعي روسي في نيكوبول، عبر النهر من محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، بحسب ما أعلن سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبتروفسك، عبر تيليغرام، مضيفا أن القصف أدى إلى تضرر ثمانية منازل وتسعة مبانٍ أخرى.

وفي منطقة خاركيف، أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عاما، إثر قصف روسي على فيليكي برلوك بمنطقة كوبيانسك، حسبما أفاد أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لخاركيف عبر تيليغرام.

ومن جانبه، قال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون على تيليغرام، إن شخصا أصيب أيضا في مدينة خيرسون.