العملية الأكثر تعقيدًا حتى الآن.. فيديو يرصد القوات الأوكرانية الخاصة وهي تدمر نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف "يمضي قدمًا"، بعد أن حققت بعض المكاسب الصغيرة في حملتها لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقال زيلينسكي على موقع "إكس" المعروف سابقًا باسم تويتر: "القوات الأوكرانية تتقدم للأمام. وعلى الرغم من كل شيء وبغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نتقدم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. نحن نتحرك".

من غير الواضح بالضبط من الذي يشير إليه زيلينسكي، لكن الهجوم المضاد، الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام، لم يحقق تقدمًا كبيرًا بعد. وفي الشهر الماضي، وصف مسؤولون غربيون تحديثات "مثيرة للقلق" بشأن التقدم الذي أحرزته. لكن هذا الأسبوع، تحدثت قوات كييف عن اختراق الخط الأول للدفاعات الروسية في الجنوب.

ويعكس بيان زيلينسكي ما قاله وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، لكريستيان أمانبور من شبكة CNN يوم الجمعة. وقال كوليبا إن شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، "يفهمون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" وليس هناك "تباطؤ" في التقدم.

وأضاف أن أولئك الذين ينتقدون وتيرة الهجوم المضاد يجب أن يعطوا اهتمامًا أكبر للجنود الذين يقودونه.

وتابع كوليبا لـCNN: "ما هو شعورك عندما تعود من مهمتك وتستعيد هاتفك، وتفتحه، وتبدأ في قراءة كل الأشخاص الأذكياء الذين يقولون كم أنت بطيء وأنك لست على ما يرام بما فيه الكفاية؟"