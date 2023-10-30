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(CNN)-- قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، وذلك خلال منتدى أمني في بكين، الاثنين.

وأضاف شويغو: "إذا كانت الظروف مناسبة، فإن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات، بما في ذلك لحل أزمة أوكرانيا بعد الصراع، والتعايش مع أوكرانيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى".

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، زعم شويغو أن حلف الناتو "يخفي نيته الحقيقية" لزيادة وجوده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باسم "السعي للحوار والتنسيق"، وأضاف أن بعض دول "الناتو" تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من تواجدها العسكري، إضافة إلى وتيرة التدريبات العسكرية وحجمها.

وأشار شويغو إلى أن واشنطن وطوكيو وسيول تتبادل معلومات إطلاق الصواريخ، والتي تستخدمها القوات العسكرية الأمريكية لردع الصين وروسيا. كما اتهم واشنطن باستخدام التغير المناخي والكوارث الطبيعية كذريعة "للتدخل الإنساني".

وانتقد شويغو الدول الغربية "لتقويضها الأمن القومي لروسيا"، وقال: "لكن وضع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، يثبت أن محاولاتها عقيمة". كما انتقد الولايات المتحدة "لحفاظها على هيمنتها" وأكد أن تلك الهيمنة "ستختفي قريبا".

وقال شويغو: "من أجل الحفاظ على هيمنتها الجيوسياسية والاستراتيجية، تعمل الولايات المتحدة عمدا على تقويض أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك الحد من التسلح، وتقوض الحقوق والمصالح المشروعة لروسيا فيما يتعلق بأمنها".