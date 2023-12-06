نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

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(CNN) -- ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمتبرعين الديمقراطيين، الثلاثاء، أنه "غير واثق" من أنه كان سيسعى للفوز بولاية أخرى لو لم يكن سلفه دونالد ترامب ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وأضاف بايدن للصحفيين خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة بوسطن: "لو لم يترشح ترامب، لست متأكدا من أنني كنت سأترشح"، وقال إن الديمقراطيين "لا يمكنهم السماح له (ترامب) بالفوز".

يذكر أن جو بايدن لطالما اعتبر نفسه أفضل من يستطيع حماية أمريكا من ترامب، ويصور الانتخابات المقبلة على أنها دفاع عن الديمقراطية.

وجاء تصريح بايدن في الوقت الذي بدأ فيه حملة لجمع التبرعات الثلاثاء.

وعلق جو بايدن على أن دونالد ترامب لم يحضر حفل تنصيبه قائلا: "لا أستطيع أن أقول إنني شعرت بخيبة أمل".