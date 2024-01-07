رأي: ماذا سيحدث إذا توقف الغرب عن اللعب وفقاً للقواعد الروسية؟

أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب.. شاهد لحظات ما بعد القصف الروسي لأوكرانيا وما تسببت به من دمار

(CNN)-- بدأت حملة روسيا المتجددة من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد المدنيين الأوكرانيين بشكل جدي. وكانت الحملة متوقعة منذ فترة طويلة - ولكن رغم ذلك، يبدو أن الداعمين الغربيين لأوكرانيا يكررون نفس أخطاء العام الماضي في الرد عليها.

خلال الهجوم الشتوي في العام الماضي على البنية التحتية للتدفئة والطاقة في أوكرانيا، والذي كان يهدف إلى تجميد البلاد وإجبارها على الاستسلام، ركزت جهود الدعم الغربية على استبدال تلك البنية التحتية -إبقاء الأضواء مضاءة في أوكرانيا، ولكن ذلك يؤدي أيضا إلى تحديد المزيد من الأهداف التي يمكن لروسيا مهاجمتها.

ينصب التركيز هذا العام على إمدادات أنظمة الدفاع الجوي لحماية سماء أوكرانيا بشكل أفضل.

لكن المشكلة في كلا النهجين هي أنهما دفاعيان وردود أفعال، ولا يفعلان شيئاً لمعالجة المشكلة في مصدرها من خلال وقف الضربات.

في الوقت الحالي، لا توجد أي سلبيات بالنسبة لروسيا في مواصلة هجماتها على المناطق السكنية والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. وذلك لأن الغرب ككل، والولايات المتحدة بشكل خاص، قرروا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء للتأثير على الخيارات الروسية.

ولكن مجرد جعل أوكرانيا أكثر مرونة في تحمل الضربات لا يشكل استراتيجية مستدامة. إذا كانوا يريدون أن يموت عدد أقل من المدنيين، فيجب على داعمي كييف الغربيين أن يدركوا أن بإمكانهم أخذ زمام المبادرة بدلاً من المشاهدة بلا حول ولا قوة.

في الواقع، إن أحد العناصر الأكثر قذارة وانحرافًا في الحرب على أوكرانيا هو الطريقة التي سمح بها المجتمع الدولي لروسيا بشن هذه الحرب. لقد أذعن العالم - والغرب - لقواعد اللعبة التي أملتها موسكو، حيث تم منح روسيا مناطق آمنة يمكنها من خلالها شن هجمات صاروخية على المباني السكنية الأوكرانية دون القلق من الضربات المضادة.

ويدل هذا الإذعان على فشل التصورات والمبادرة، والفشل في التراجع وإدراك مدى سخافة وغرابة قدرة روسيا على الاستمرار على هذا المسار من السلوك دون منازعة من أي أحد غير أوكرانيا.

إنه شلل عقلي متجذر في الافتراض بأن روسيا كبيرة جدا، أو قوية أكثر من اللازم، أو غير عقلانية إلى حد كبير، أو أن لديها الكثير من الأسلحة النووية لدرجة أنه لا يمكن التأثير عليها. ويبدو أن سلوك الدولة الروسية يُعامَل باعتباره ظاهرة طبيعية يجب مراقبتها بلا حول ولا قوة، وليس نتيجة لقرارات محسوبة تتخذها شخصيات قيادية - يمكن أن تتأثر حساباتها بالحوافز والردع.

إن وقف الضربات لا يعني بالضرورة مجرد الرد على مصادر الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار. وهذا مستبعد إلى حد كبير على أي حال نظرًا للحظر الأمريكي على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة ضد روسيا داخل حدودها. لكن هذا لا يعني أن الغرب -سواء مع الولايات المتحدة أو بدونها- ليس لديه أي نفوذ على الإطلاق.

لقد تم دراسة ورفض بعض الخيارات لثني وردع روسيا عن اتخاذ إجراءات محددة في أوكرانيا. وشمل وجود قوات من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا قبل الغزو من أجل منعه - وهو ما تم استبعاده بسرعة باعتباره غير محتمل دون دعم الولايات المتحدة.

لكن قرارات غربية أخرى عُرضت على موسكو كخيارات صريحة. في ديسمبر 2022، أبلغت المملكة المتحدة روسيا بأنها ستزود أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية المدنية الأوكرانية. لقد استمرت روسيا في ذلك، والآن أصبح Storm Shadow عاملاً مهماً ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود وتعريض شبه جزيرة القرم للخطر.

هناك الكثير من الأمور التي يمكن للغرب أن يفعلها وتزعج موسكو حقاً. ويمكن أن يشمل ذلك وعودًا بتسليم كميات أكبر من أنظمة الأسلحة البارزة مثل الطائرات المقاتلة أو الصواريخ طويلة المدى؛ أو الإشارة إلى نية أكثر جدية للاستيلاء على أصول الدولة الروسية المجمدة في الخارج كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

إن ربط احتمالية حدوث نتائج غير سارة بالتغيرات في السلوك الروسي من شأنه أن يوفر نفوذاً على موسكو - ولكن يبدو أن هذه الفرصة القيمة لن يتم استغلالها على الإطلاق.

لقد أعربت إدارة بايدن باستمرار عن تطلعها لدعم أوكرانيا. ومن المؤسف أنها أعربت بشكل ثابت وواضح عن مخاوفها الشديدة من المواجهة المباشرة مع روسيا. وقد حلت هذه الإشارة محل أي جهود حقيقية لردع موسكو. وقد ادعى الرئيس جو بايدن أنه "يحمي ظهر أوكرانيا" في نفس الوقت الذي أكد فيه على "الضمانات الواضحة" من أوكرانيا بأن أنظمة الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة لن تستخدم ضد روسيا نفسها.

طوال فترة الحرب، وعلى الرغم من كبح جماح القدرات التي من شأنها نقل القتال إلى روسيا، ساعدت الولايات المتحدة أوكرانيا بالأسلحة والعتاد الكافي للسماح لها بصد الغزاة. وكانت هذه الإمدادات حيوية لاستمرار بقاء أوكرانيا على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى تردد واشنطن بشأن أنظمة أسلحة محددة.

ولكن الآن تم اعتراض هذه التدفقات أيضاً من قِبَل أعضاء في الكونغرس الأميركي بنية إعطاء الأولوية لتسجيل النقاط السياسية المحلية على حساب مستقبل النظام العالمي الذي يقوم عليه ازدهار الولايات المتحدة. ولا تستطيع القيادة العسكرية الأوكرانية وضع خطط واقعية بظل عدم وضوح طبيعة المعدات العسكرية التي ستتوفر لتنفيذها.

ورغم كل الانفصال بين البيت الأبيض الخجول، والكونغرس المتمرد، والجيش الأمريكي الذي يظل على النقيض من ذلك يركز بشكل كامل على تمكين أوكرانيا من طرد قوة الغزو الروسية، فإن الدليل يكمن في أفعال الولايات المتحدة، وليس كلماتها.

ويدعم هذا الدليل استنتاجا واحدا فقط: فقد قدّرت المؤسسة السياسية الأميركية أن تمكين أوكرانيا من هزيمة روسيا لا يصب في المصلحة الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة. ويشير هذا إلى عدم القدرة أو عدم الرغبة في إدراك العواقب الوخيمة التي قد تتحملها الولايات المتحدة والغرب عموماً نتيجة للنجاح الروسي.

هناك أوجه تشابه مثيرة للقلق مع الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وتزعم الأصوات الانعزالية القوية في الولايات المتحدة أن الحروب البعيدة لا تشكل مصدر قلق في الداخل. ويتنازع آخرون حول التحدي الذي ينبغي مواجهته، كما لو كان هناك خيار ــ حيث تحل روسيا والصين الآن محل ألمانيا واليابان في ثلاثينيات القرن العشرين.

ومن ناحية أخرى، ربما كانت الولايات المتحدة تأمل أن تكون التدابير غير التصعيدية ــ مثل العقوبات الاقتصادية، والنهج الحذر التدريجي لتسليح أوكرانيا ــ كافية لتسوية المواجهة الاستراتيجية مع روسيا. إذا كان الأمر كذلك، فقد فشل هذا بشكل واضح.

وكما هو الحال دائمًا طوال الصراع، تقول المملكة المتحدة على الأقل الشيء الصحيح وتدعو إلى تمكين أوكرانيا من هزيمة روسيا بدلاً من مجرد البقاء على قيد الحياة. وأوروبا أيضاً، التي صُدمت من تهديد تراجع دعم الولايات المتحدة، تقول الآن إنها تهدف إلى تكثيف إنتاج الأسلحة لمساعدة أوكرانيا - وهي أخبار طيبة، حتى ولو طال انتظارها.

ولكن هذا ليس بديلاً لتغيير أعمق كثيرا في العقلية بشأن كيفية التعامل مع روسيا. ومع خروج الولايات المتحدة من الصورة كزعيم لتحالف غير الراغبين، فإن الفرصة متاحة للآخرين للتقدم. ويمكن لدول خط المواجهة مثل بولندا، التي تدرك تمام الإدراك الطبيعة الوجودية للتهديد، أن تلعب دوراً أكبر في تغيير كيفية فهم الغرب ككل للصراع - ليس فقط في القتال المفتوح في أوكرانيا، ولكن في الحرب الأوسع التي تخوضها روسيا على النظام العالمي الذي حافظ على أوروبا آمنة لعقود من الزمن.

وسيكون الدفاع عن هذا النظام أمراً معقداً، وفوضوياً، ومكلفاً، وينطوي على خيارات صعبة بالنسبة لكل من أوروبا وأميركا الشمالية.

ولكن في ظل الحملة الإرهابية التي تشنها روسيا في سماء أوكرانيا اليوم، فإن المعادلة بسيطة إلى حد وحشي: فكلما كان الغرب أقل رغبة في إظهار العواقب لروسيا جراء أفعالها، كلما زاد عدد القتلى من الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين.