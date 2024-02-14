(CNN)—عقّب رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني الأسبق، السير ريتشارد ديرلوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب حول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وما قد يفهمه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منها.

جاء ذلك في مقابلة لديرلوف على CNN حيث قال: "إذا كان من يقول هذا هو مرشح رئاسي عن التحالف الغربي والنظام الأمني الغربي فإن هذا صادم للغاية ومثير للقلق، فهل هو يقول هذا فقط لأنه يستقطب شريحة معينة من الناخبين.. ولكن إذا عنى بالفعل ما قاله فإن ذلك كارثي للغاية ولا يمكن تخيله بالنسبة لرئيس أمريكي سابق وخصوصا مرشحا جمهوريا".

وتابع ديرلوف: "أود أن أمنح الفرصة للجلوس مع لمستشار شؤون الأمن القومي لترامب والقول له ماذا تفكر به؟! ماذا تفعل؟! كيف تقدم النصائح لترامب، أنا محتار للغاية

وكان ترامب قال، السبت، في تجمع بولاية كارولينا الجنوبية، إنه "سيشجع روسيا على فعل كل ما تريده لأي دولة عضو في الناتو لا تلتزم بالمبادئ التوجيهية للإنفاق على الدفاع"، وهو تصريح وصفه بايدن بأنه أرسل إشارة "خطيرة وصادمة".

وأثار تصريح ترامب ذعرا فوريا، ليس فقط في أمريكا، بل أيضا من حلفاء الناتو، الذين راقبوا بحذر تقدم روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وبالنسبة لبايدن كان هذا تصريحا مزعجا بشكل خاص، وعندما سمعه، شعر بالذعر، وفقا لشخص مطلع على الأمر، وأصدر في وقت لاحق بيانا خلال من حملته شجب فيه تصريح ترامب، وكذلك انتقد البيت الأبيض التصريح بعد وقت قصير من الإدلاء به.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في بيان، السبت، إن "تشجيع غزو أقرب حلفائنا من قبل الأنظمة القاتلة أمر مروع ومضطرب، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".