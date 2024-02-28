مع تقدمه في الاستطلاعات.. كيف يمكن للمرشحين الجمهوريين التغلب على ترامب في الانتخابات التمهيدية؟

(CNN)-- فاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن وسلفه، دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية لكل منهما في ميشيغان، مع توجه الأنظار إلى مباراة العودة المحتملة بينهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنوفمبر/ تشرين الثاني والتي تبدو أكثر تقلبا يوما بعد يوم.

بايدن واجه تصويتا احتجاجيا: بينما فاز بايدن بسهولة بالسباق الديمقراطي، حملت النتائج بعض الإشارات التحذيرية للرئيس. لقد واجه مقاومة منظمة بقيادة الأميركيين العرب والمسلمين، حيث أدى الغضب من تعامل إدارته مع الحرب الإسرائيلية في غزة إلى إثارة حملة لإقناع الناخبين الديمقراطيين بالإدلاء بأصواتهم الاحتجاجية عبر "غير ملتزم".

واحتفل بايدن بفوزه في ميشيغان عبر بيان بينما أصدر تحذيرًا صارخًا من أن منافسه المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، دونالد ترامب "يهدد بجرنا إلى أبعد من الماضي بينما يسعى للانتقام والانتقام"، في حين لم يتطرق البيان لحركة "غير ملتزم".

ترامب يواصل هيمنته: فاز ترامب بجميع منافسات الحزب الجمهوري لعام 2024 حتى الآن، وهو يقترب من الترشيح (تمثيل الحزب الجمهوري بسباق الرئاسة 2024) وتعهدت منافسته نيكي هيلي بالبقاء في السباق في انتخابات الأسبوع المقبل.

وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية، قال ترامب: "أريد فقط أن أشكر الجميع، لقد كنتم رائعين للغاية.. إن الأعداد أكبر بكثير مما توقعنا".