(CNN)-- نفت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، مسؤوليتها عن الهجوم الذي تعرضت له محطة زابوريجيا النووية، الأحد، وقالت الحكومة، في بيان، إنها "ليست متورطة في أي استفزازات على أراضي زابوريجيا المحتلة" من قبل روسيا.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت، الأحد، إن محطة الطاقة النووية، التي تخضع حاليا لسيطرة السلطات الروسية، تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى إصابة شخص واحد.

وفي المقابل، أدان الكرملين نفي أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن موسكو تنظر "بشكل سلبي" إلى رفض أوكرانيا تحمل مسؤوليتها.

ووصف بيسكوف الحادث بأنه "استفزاز خطير للغاية"، وشدد على أن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا هناك وشاهدوا الهجوم.

وأضاف: "هذه ممارسة خطيرة للغاية ولها عواقب سلبية سيئة للغاية".