لقاء وحوار بين ترامب ورئيس بولندا حول حلف الناتو.. ماذا دار فيه؟

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(CNN)-- التقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس البولندي، أندريه دودا، وناقشا حجم إنفاق حلف شمال الأطلسي "ناتو" في اجتماع عشاء في برج ترامب بمدينة نيويورك، الأربعاء، وفقًا لقراءة للاجتماع صادرة عن حملة ترامب.

وبحسب الحملة، فإن ترامب ودودا "ناقشا اقتراح الرئيس دودا بأن تتجه دول الناتو إلى إنفاق 3% (من حجم ناتجها المحلي الإجمالي) على دفاعها"، وقد ذكرت شبكة CNN سابقًا أن دودا دعا جميع الدول الأعضاء في الناتو إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3% زيادة من التعهد الحالي البالغ 2%.

وكرر دودا الاقتراح للرئيس جو بايدن خلال اجتماع في 12 مارس/ آذار الماضي، قائلاً: "كانت نسبة 2% جيدة قبل عشر سنوات، والآن مطلوب 3 بالمائة ردًا على الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا خارج الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

وذكرت الحملة إنه خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة، ناقش ترامب ودودا أيضًا الحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط.