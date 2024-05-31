ضربة روسية حولتها إلى كتلة لهب.. شاهد ما حدث لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

(CNN)-- رد الكرملين، الجمعة، على التقارير التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الذخائر الأمريكية لشن ضربات داخل الأراضي الروسية.

وفي حديثه إلى الصحفيين بمكالمة صحافية منتظمة، الجمعة، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إنه لا يعرف "أي شيء عن هذا القرار"، لكنه أضاف أنه كانت هناك بالفعل محاولات لشن هجوم على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية الصنع.

وأضاف بيسكوف: "هذا يكفي بالنسبة لنا ويوضح بشكل جلي مدى تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".

ومنح الرئيس بايدن أوكرانيا الإذن بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، وتحديدا قرب حدود مدينة خاركوف. ويأتي هذا القرار في أعقاب تقدم روسي كبير حول المدينة، التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي من أوكرانيا، قرب الحدود الروسية، وفقا لمسؤولين أمريكيين اثنين تحدثا إلى شبكة CNN.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف إن الدول الغربية التي "وافقت على استخدام" أسلحة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية يجب أن تدرك أن معداتها العسكرية ومتخصصيها "سيتم تدميرها".

وأضاف ميدفيديف في منشور على تيليغرام: "سيتم تدمير جميع معداتهم العسكرية ومتخصصيهم الذين يقاتلون ضدنا، سواء على أراضي أوكرانيا السابقة أو في دول أخرى إذا انطلقت الهجمات على الأراضي الروسية من هناك".

وأوضح ميدفيديف أيضا أن "المساعدة الفردية" من دول حلف "الناتو" ضد روسيا تشكل "تصعيدا خطيرا للصراع".

وقال: "لسوء الحظ، هذه ليست محاولة للترهيب، وليست خداعا نوويا، الصراع العسكري الحالي مع الغرب يتطور إلى أسوأ سيناريو ممكن".

وأضاف ميدفيديف أن "قوة أسلحة الناتو المستخدمة مستمرة في التزايد. لذلك، لا يمكن لأحد أن يستبعد احتمال وصول الصراع إلى مرحلته النهائية".