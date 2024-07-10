(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن طائرات مقاتلة من طراز إف-16 بدأت في التوجه إلى أوكرانيا.

وقال بلينكن في المنتدى العام لحلف شمال الأطلسي في واشنطن العاصمة: "يسعدني أيضًا أن أعلن أنه بينما نتحدث الآن، تجري حاليًا عملية نقل طائرات إف-16، قادمة من الدنمارك، قادمة من هولندا. ستحلق تلك الطائرات في سماء أوكرانيا هذا الصيف للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد العدوان الروسي".

طلبت الحكومة الأوكرانية منذ فترة طويلة مقاتلات إف-16 للمساعدة في قتالها ضد القوات الروسية. وتخرجت أول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على الطائرات المقاتلة في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي إعلان بلينكن بعد إعلان الرئيس جو بايدن، مساء الثلاثاء، عن حزمة جديدة من معدات الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك بطاريات باتريوت.

وقال بيان مشترك لبايدن ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، الأربعاء، إن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات طراز إف-16 من الدنمارك وهولندا، بدعم من الولايات المتحدة، ابتداءً من "هذا الصيف".

وأوضح البيان: "الحكومتان الدنماركية والهولندية بصدد التبرع بطائرات إف-16 أمريكية الصنع لأوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة. وتجري الآن عملية نقل طائرات إف-16 هذه، وستقوم أوكرانيا بتشغيل طائرات إف-16 هذا الصيف". وقال البيان: "لا نستطيع تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي بسبب مخاوف أمنية تشغيلية".

وأشار البيان إلى أن طائرات إضافية ستأتي من بلجيكا والنرويج.

وفي العام الماضي، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للدول الأوروبية لتدريب الأوكرانيين على الإف-16، مما يمثل دفعة كبيرة لقدرات الدفاع الجوي في أوكرانيا.

وستوفر كل من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا بطارية باتريوت خاصة بها، بينما ستعمل هولندا مع دول أخرى لجلب بطارية باتريوت إضافية، حسبما أعلنت كل دولة في بيان مشترك. وفي الوقت نفسه، ستوفر إيطاليا أيضًا منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى SAMP-T.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والدول التي مدت كييف بالمقاتلات، في بيان الأربعاء.