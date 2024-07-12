دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو يظهر ردة فعله إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان لحظة زلة اللسان للرئيس، جو بايدن عن سلفه ترامب ونائب الرئيس الأمريكي.

وقال بايدن: "لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا"، وأشار إلى تعامل هاريس مع الحقوق الإنجابية للمرأة في أعقاب قرار المحكمة العليا، وكذلك قدرتها على التعامل مع القضايا الكبيرة، وذكر أن هاريس: "كانت شخصية من الدرجة الأولى في مجلس الشيوخ لقد كانت جيدة حقا".

ودخل بايدن وترامب بأعقاب زلة اللسان في سجال على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق ترامب على صفحته بمنصة تروث سوشال قائلا إن جو بايدن "بدأ مؤتمر ‘big boy’ الصحفي قائلا: لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا.. عمل رائع جو".

من جهته رد بايدن بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مستشهدا بصورة لتدوينة ترامب، قائلا: "بالمناسبة: نعم، أعرف الفرق.. أحدهما مدعي عام والآخر مدان".