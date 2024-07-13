(CNN)-- قال أحد حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN، إن بايدن عندما صرح خلال مقابلة أجراها مع شبكةABC ، ردا على مطالبته بالانسحاب من الانتخابات بقوله "إذا نزل الرب سأخرج" أثار غضب بعض الديمقراطيين.

وأضاف المصدر أنه تم تلقي رد بايدن كرسالة واضحة مفادها أنه لا شيء حتى استطلاعات الرأي السلبية بشأن شعبيته قد يحمله على تغيير رأيه.

وتابع أنه تم نقل المخاوف بشأن هذا التصريح إلى الرئيس الأمريكي حيث قيل له: "هل أنت حقا غير منفتح لدرجة أنك حتى لو قدمنا ​​لك استطلاعًا مقنعا، فلن تتحرك؟"، وتم توجيه نصيحة له بأنه "من المهم بالنسبة له إبداء انفتاحا".

وقد يساعد تصريح المصدر في تفسير السبب- رد بايدن عندما سُئل في مؤتمر صحفي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي عقد الخميس، عما إذا كان سيعيد النظر في قراره إذا تم تقديم بيانات تظهر أن نائب الرئيس كامالا هاريس ستؤدي بشكل أفضل ضد منافسه دونالد ترامب، حيث أظهر بايدن انفتاحا أكثر قليلا.

واعترف المصدر بأن بايدن سمع الانتقادات الموجهة لتصريحه، وأضاف: "لقد سمع أن الناس أخطأوا في فهم هذا المستوى من التصميم، وهو ليس رجلا متعجرفا وفوجئ بالانتقادات".

ويعتقد المصدر أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تغير رأي بايدن هي إذا جاء حكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إلى بايدن باستطلاعات رأي قوية وموثوقة تظهر انهيارا صادما في دعمه وإذا انخفض جمع التبرعات بشكل كبير.