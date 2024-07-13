بايدن يرد على انتقادات ترامب بتذكيره بـ"زلة لسان قديمة"

(CNN)-- رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على الانتقادات التي وجهها له سلفه دونالد ترامب بعدما أخطأ بايدن بنطق اسم نائب الرئيس، كامالا هاريس في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالبيت الأبيض، وقال "نائب الرئيس دونالد ترامب".

وكان ترامب علق على زلة اللسان، عبر منصة تروث سوشيال قائلا: "عمل رائع جو"، ورد عليه بايدن بتدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مستشهدا بصورة لتدوينة ترامب، قائلا: "بالمناسبة: نعم، أعرف الفرق.. أحدهما مدعي عام والآخر مدان".

وجدد الرئيس الأمريكي، خلال لقاء مع أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان، هجومه على ترامب حيث قال إن الرئيس السابق خلط بين المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة لعام 2024، نيكي هيلي، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وكان بايدن يقصد تصريح ترامب في يناير/ كانون الثاني عندما زعم أن بيلوسي السبب في الإخفاق الأمني الذي فشل في التصدي لاقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 احتجاجا على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، ولكن ترامب خلط بين نيكي هيلي ونانسي بيلوسي، وهاجم هيلي.

وأكمل بايدن تصريحاته حيث وصف ترامب بأنه "خاسر ومجرم مدان، وقدم طلبا للإفلاس 6 مرات"، وقال إن دونالد ترامب "اغتصب امرأة"، وأضاف: "لقد أدين بتهمة الاعتداء الجنسي من قبل قاضي، الذي استخدم هذه لغة وليست لغتي.. لقد اغتصبها كما يفهم الكثير من الناس كلمة الاغتصاب".

وكان بايدن يشير إلى القضية التي وجدت هيئة المحلفين أن ترامب اعتدى جنسيا على الكاتبة إي جين كارول في غرفة قياس بمتجر ملابس فاخر في 1996 وحصلت كارول على 5 ملايين دولار مقابل الاعتداء والتشهير.

وقال جو بايدن لأنصاره: "لقد صوت لي 14 مليون ديمقراطي مثلكم في الانتخابات التمهيدية لقد جعلتموني مرشحا، وليس أي شخص آخر لا الصحافة، ولا المنتقدون، ولا المانحون أيها الناخبون أنتم قررتم، لا أحد غيركم، ولن أذهب إلى أي مكان، سأترشح وسنفوز".