حكم برفض قضية الوثائق السرية المقامة ضد ترامب

جدول زمني يكشف متى تم العثور على وثائق سرية في منزل بايدن والأحداث التي تبعته

بعد العثور على 31 مجلدًا فارغًا من "الوثائق السرية".. مسؤول سابق لـCNN: ترامب أخذ كل ما أمكنه أخذه

"يكشف عشوائية التعامل مع وثائق سرية".. قاضية أمريكية تُصدر جردًا مفصلًا لما وجده FBI في منزل ترامب

(CNN)-- رفض قاض اتحادي، الاثنين، قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو حكم صادم يزيل أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه الرئيس السابق.

وفي حكم مؤلف من 93 صفحة، قالت القاضية الجزئية إيلين كانون، إن تعيين المحامي الخاص جاك سميث ينتهك الدستور. ولم تحكم فيما إذا كان سوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية صحيحًا أم لا.

وكتبت كانون: "في النهاية، يبدو أن الارتياح المتزايد للسلطة التنفيذية في تعيين مستشارين خاصين "تنظيميين" في العصر الحديث قد اتبع نمطًا مخصصًا مع القليل من التدقيق القضائي".

ويأتي الحكم الذي أصدرته كانون، القاضية التي عينها ترامب في عام 2020، في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وبينما تمر البلاد بمحاولة فاشلة لاغتيال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع. على الرغم من أن المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية كانت غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن العديد من الخبراء القانونيين اعتبروا قضية الوثائق السرية هي الأقوى من بين القضايا الأربع التي كانت معلقة ضد الرئيس السابق.

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social إن إسقاط القضية "يجب أن يكون مجرد خطوة أولى"، حيث دعا إلى إسقاط القضايا الأخرى التي تواجهه أيضًا، مدعيًا أن التهم كانت "هجمات سياسية".

وأحال البيت الأبيض طلبات التعليق على الحكم إلى وزارة العدل. ولم يستجب مكتب سميث لطلب للتعليق.

وكان سميث قد اتهم ترامب العام الماضي بأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة المواد. ودفع ترامب بأنه غير مذنب.

وفي قضية جنائية منفصلة رفعها سميث ضد ترامب في واشنطن العاصمة، كان المستشار الخاص يلاحق اتهامات فيدرالية ناجمة عن محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات عام 2020. ويواجه ترامب أيضًا قضية تخريب الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا، وقد أُدين بارتكاب جرائم حكومية في نيويورك في وقت سابق من هذا العام لدوره في مخطط دفع الأموال مقابل الصمت قبل انتخابات عام 2016.

وكان يُنظر إلى جهود ترامب لإسقاط القضية بموجب بند التعيينات على أنها بعيدة المنال، حيث كان العديد من المحققين الخاصين ــ حتى أثناء إدارته الرئاسية ــ يُدارون بنفس الطريقة.

لكن الحجة الهامشية اكتسبت زخمًا عندما ألقى قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس دعمه لهذه النظرية، فكتب في فحوى قرار الحصانة الرئاسية الذي أصدرته المحكمة العليا أن هناك "أسئلة جدية عما إذا كان المدعي العام قد انتهك هذا الهيكل من خلال إنشاء مكتب لمستشار خاص لم يتم اعتماده بموجب القانون. يجب الإجابة على هذه الأسئلة قبل المضي قدمًا في هذه الملاحقة القضائية".

ومع ذلك، عقدت القاضية كانون جلسة استماع حول هذه القضية قبل عدة أسابيع، مما دفع المحامين إلى شرح كيفية تمويل تحقيق سميث بشأن ترامب. وكانت أسئلة القاضية واضحة للغاية لدرجة أن المحامي الخاص جيمس بيرس قال إنه حتى لو قامت كانون بإسقاط القضية بسبب قضية بند التعيينات، فإن وزارة العدل كانت "مستعدة" لتمويل قضايا سميث من خلال المحاكمة إذا لزم الأمر.

وقالت كانون في حكمها إن منصب المحقق الخاص "يغتصب فعليًا" تلك "السلطة التشريعية المهمة" للكونغرس من خلال منحها لرئيس القسم - وزارة العدل، في هذه الحالة - لتعيين مثل هذا المسؤول.

ماذا نعرف عن قضية الوثائق السرية؟

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ميامي لائحة اتهام إلى دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2023، بتهمة أخذ وثائق دفاعية وطنية سرية من البيت الأبيض، بعد تركه منصبه ومقاومة محاولات الحكومة لاستعادة المواد.

ودفع كل من ترامب ومساعده والت ناوتا ببراءتهما.

في 27 يوليو/تموز 2023، اتهم المستشار الخاص جاك سميث ترامب بثلاث تهم جديدة، بما في ذلك تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني. تم اتهام نوتا أيضًا بتهمتين جديدتين. وأضيف متهم ثالث، كارلوس دي أوليفيرا، إلى القضية ووجهت إليه أربع تهم، بما في ذلك إضافته إلى مؤامرة العرقلة المتهم بها في لائحة الاتهام الأصلية.

ومن الأدلة الرئيسية في القضية ما يلي:

- تسجيل لترامب وهو يناقش الاحتفاظ بوثائق سرية لم يرفع عنها السرية

- تم العثور على حوالي 100 وثيقة سرية خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتج ترامب في مارالاغو في أغسطس/آب.

- تم تسليم لقطات المراقبة إلى وزارة العدل والتي يُزعم أنها تظهر نوتا ودي أوليفيرا وهما ينقلان صناديق المستندات في نطاق المنتجع.

هل يمكن إحياء القضية؟

وقالت كانون في حكمها، الاثنين، إن وزارة العدل "يمكنها إعادة تخصيص الأموال لتمويل استمرار عمل مكتب المستشار الخاص سميث"، لكنها قالت إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت القضية المرفوعة حديثًا ستحظى بالحشد القانوني.

وكتبت كانون: "على مدى أكثر من 18 شهرًا، تم تمويل التحقيق والملاحقة القضائية التي أجراها المستشار الخاص سميث من أموال كبيرة تم سحبها من وزارة الخزانة دون تصريح قانوني، ومحاولة إعادة كتابة التاريخ في هذه المرحلة تبدو شبه مستحيلة. تجد المحكمة صعوبة في رؤية كيف يمكن للعلاج غير الفصل من العمل أن يعالج هذا الانتهاك الكبير لفصل السلطات، لكن الإجابات ليست واضحة تمامًا، والسوابق القضائية ليست متطورة بشكل جيد".

وأشارت في حكمها إلى أن فريق سميث "اقترح" في جلسة استماع بالمحكمة بشأن هذه المسألة، أنهم يمكنهم إعادة هيكلة تمويل المكتب لتلبية مخاوفها.