الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

ترامب يحصل على أصوات كافية ليصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعد نجاة ترامب من محاولة اغتياله.. رئيس مجلس النواب ينتقد الخطابات السياسية التي تستهدف الناس

(CNN)-- حصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ما يكفي من الأصوات ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، حيث وضعه وفد ولاية فلوريدا في المقدمة.

وتحدث نجل ترامب، إريك ترامب، نيابة عن وفد فلوريدا.

يأتي هذا في وقت أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اختار سناتور ولاية أوهايو جي دي فانس ليكون مرشحًا لمصنب نائب الرئيس في السباق الرئاسي.

وقال دونالد ترامب جونيور لشبكة CNN إن والده في حالة جيدة بعد محاولة الاغتيال التي وقعت السبت.

ومضى نجل الرئيس السابق ليصف كيف علم بأمر إطلاق النار عليه خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال من قاعة المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "أعني، من الواضح أنها كانت لحظة حزينة جدًا. كنت مع أطفالي مساء السبت، ووصلني خبر أنه أصيب بالرصاص، لكن لم أتمكن من الاتصال بأي شخص".

عندما تمكن دونالد ترامب جونيور من الوصول إلى والده في المستشفى، قال إن الرئيس السابق كان في حالة معنوية جيدة جدًا، بل إنه مازح بشأن ما حدث.

وقال دونالد ترامب جونيور إن والده أظهر تصميمًا على استعداده للمثابرة من أجل هذا البلد. 

قد يهمك أيضاً

رئيس الأركان الأمريكي يعلق على محاولة اغتيال ترامب وقدرات بايدن

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.