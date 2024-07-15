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(CNN)-- حصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ما يكفي من الأصوات ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، حيث وضعه وفد ولاية فلوريدا في المقدمة.

وتحدث نجل ترامب، إريك ترامب، نيابة عن وفد فلوريدا.

يأتي هذا في وقت أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اختار سناتور ولاية أوهايو جي دي فانس ليكون مرشحًا لمصنب نائب الرئيس في السباق الرئاسي.

وقال دونالد ترامب جونيور لشبكة CNN إن والده في حالة جيدة بعد محاولة الاغتيال التي وقعت السبت.

ومضى نجل الرئيس السابق ليصف كيف علم بأمر إطلاق النار عليه خلال التجمع الانتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال من قاعة المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "أعني، من الواضح أنها كانت لحظة حزينة جدًا. كنت مع أطفالي مساء السبت، ووصلني خبر أنه أصيب بالرصاص، لكن لم أتمكن من الاتصال بأي شخص".

عندما تمكن دونالد ترامب جونيور من الوصول إلى والده في المستشفى، قال إن الرئيس السابق كان في حالة معنوية جيدة جدًا، بل إنه مازح بشأن ما حدث.

وقال دونالد ترامب جونيور إن والده أظهر تصميمًا على استعداده للمثابرة من أجل هذا البلد.