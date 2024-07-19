بوتين يعزز علاقاته مع آسيا.. تعرف على الأماكن التي زارها والأسباب التي دفعته إلى ذلك

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(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون استضاف في بيونغ يانغ وفدا رسميا من روسيا، برئاسة نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، الخميس، حيث ناقشا "أهمية وضرورة التعاون العسكري بين البلدين".

كما أعرب كيم عن "دعمه القوي الثابت وتضامنه الراسخ" لحرب روسيا في أوكرانيا خلال اجتماعه مع كريفوروتشكو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم إن جيشي البلدين يجب أن يتحدا بشكل أكثر حزما، وأن يلعبا دورا مهما في توجيه علاقاتهما الثنائية، "لحماية السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضاف التقرير أن كريفوروتشكو نقل أيضا تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الحارة إلى كيم جونغ- أون، بينما رد الزعيم الكوري الشمالي بإبلاغه تحياته الصادقة.

ويأتي الاجتماع بعد شهر واحد من توقيع روسيا وكوريا الشمالية على اتفاقية دفاعية تاريخية جديدة، تسمح بكل الوسائل المتاحة لمساعدة بعضهما البعض إذا تعرضت أي من الدولتين لهجوم.

وكانت قد اتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى، كوريا الشمالية بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة لجهود الحرب الروسية. ونفت الدولتان وجود صادرات أسلحة من كوريا الشمالية، على الرغم من وجود أدلة مهمة على عمليات نقل الأسلحة تلك.

ويشرف نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو على تنفيذ أوامر الدفاع الحكومية للقوات المسلحة الروسية، مما يشير إلى أن زيارته قد تكون مرتبطة بشراء أسلحة كورية شمالية للحرب الروسية في أوكرانيا.