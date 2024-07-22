ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد، مع ما قالته اللبنانية ليلى عبداللطيف، خلال حوار قبل أشهر حول انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية وتولي سيدة رئاسة أمريكا.

ونشر برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر قناة "mbc" مقطع فيديو قديم لحوار سابق مع عبداللطيف قالت فيه: "أرى أن قرارا يصدر عن الأطباء يُبعد الرئيس بايدن عن البيت الأبيض ويكون ترشيخ ترامب على المحك".

وتابعت عبداللطيف حينها بالقول: "ولن نسمع لقب السيدة الأولى لأن السيدة ستكون هي الرئيسة، كيف ولماذا؟ هذا بعلم الله... يعني لا ترامب ولا بايدن"، وأشارت عبداللطيف حينها إلى أن "إلهامها قد يصيب وقد يخطئ".

وبعد انتشار خبر انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من السباق نحو البيت الأبيض، تداول عدد من النشطاء على منصة "إكس" المقطع بشكل واسع، نستعرض فيما يلي بعض التعليقات: