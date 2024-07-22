(CNN) – في أول تعليق له على انسحاب الرئيس الحالي من السباق الرئاسي، أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن تقديره لجو بايدن واصفا إياه بأنه "وطني من أعلى طراز".

وجاء في بيان لأوباما بعد إعلان انسحاب الرئيس الحالي من انتخابات نوفمبر المقبل: "جو بايدن كان واحداً من أكثر الرؤساء شجاعة في أمريكا، وكذلك صديق عزيز وشريك لي. اليوم، لقد تم تذكيرنا أيضاً مرة أخرى بأنه وطني من أعلى المستويات".

وتابع الرئيس الأمريكي الأسبق عن بايدن: "لقد ساعد في إنهاء الوباء، وخلق الملايين من فرص العمل، وخفض تكلفة الأدوية الموصوفة، وأصدر أول تشريع رئيسي للسلامة المتعلقة باستخدام الأسلحة منذ 30 عامًا، وقام بأكبر استثمار لمعالجة تغير المناخ في التاريخ، وناضل من أجل ضمان حقوق العمل"، وأضاف: "وعلى المستوى الدولي، نجح في استعادة مكانة أمريكا في العالم، وأعاد تنشيط منظمة حلف شمال الأطلسي، وحشد العالم للوقوف في وجه العدوان الروسي في أوكرانيا".

وهاجم أوباما الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال إشادته ببايدن قائلا: "والأكثر من ذلك، فقد وجهنا الرئيس بايدن بعيداً عن أربع سنوات من الفوضى والكذب والانقسام التي ميزت إدارة دونالد ترامب".

وأردف الرئيس الأمريكي الأسبق: "من خلال سياساته وشخصيته، ذكّرنا جو بمن نحن في أفضل حالاتنا - بلد ملتزم بالقيم القديمة مثل الثقة والصدق واللطف والعمل الجاد؛ بلد يؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة؛ بلد يصر على أن لكل شخص، بصرف النظر عن هويته، صوت ويستحق فرصة لحياة أفضل".

وأضاف أوباما: "يُعطي هذا السجل المتميز للرئيس بايدن كل الحق في الترشح لإعادة انتخابه وإنهاء المهمة التي بدأها. لكن جو يفهم أكثر من أي شخص آخر حجم الرهان في هذه الانتخابات، وكيف أن كل ما ناضل من أجله طوال حياته، وكل ما يمثله الحزب الديمقراطي، سيكون في خطر إذا سمحنا لدونالد ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض ومنحنا الجمهوريين السيطرة على الكونغرس".

وأردف الرئيس الأمريكي الأسبق قائلا: "وأعلم أيضا أن جو لم ينسحب أبدا من نزال. بالنسبة له، أن ينظر إلى المشهد السياسي ويقرر أنه يجب أن يمرر الشعلة إلى مرشح جديد هو بالتأكيد واحد من أصعب قرارات حياته. ولكني أعلم أنه لن يتخذ هذا القرار إلا إذا كان يعتقد أنه في صالحً أمريكا، إنها شهادة على حب جو بايدن للبلد ومثال تاريخي على خادم حقيقي للمصلحة العامة مرة أخرى يضع مصالح الشعب الأمريكي قبل مصالحه الخاصة التي ستفعل الأجيال القادمة من القادة ما يلزم في اتباعها".

وتابع أوباما قائلا: "سنبحر في مياه مجهولة في الأيام المقبلة لكن لدي ثقة كبيرة بأن قادة حزبنا سيكونون قادرين على خلق عملية يخرج من خلالها مرشح متميز. أعتقد أن رؤية جو بايدن لأمريكا متطورة ومزدهرة وموحدة توفر الفرص للجميع ستظهر بشكل كامل في المؤتمر الديمقراطي في أغسطس. وأتوقع أن يكون كل واحد منا مستعدًا لنقل رسالة الأمل والتقدم إلى نوفمبر وما بعده".

وختم الرئيس الأمريكي الأسبق بالقول: "في الوقت الحالي، نريد أنا وميشيل فقط أن نعرب عن حبنا وامتناننا لجو وجيل لقيادتنا باقتدار وشجاعة خلال هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر – ولالتزامهما بمُثُل الحرية والمساواة التي تأسست عليها هذه البلاد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، عزمه عدم خوض الانتخابات من أجل ولاية رئاسية ثانية، وتراجعه عن خوض السباق المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب.