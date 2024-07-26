ترامب يعلن عن كتابه الجديد "أنقذوا أمريكا".. ماذا قال عنه؟

صيحة جديدة تجتاح الجمهوريين.. ضمادة أذن تضامنًا مع دونالد ترامب

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، أنه سيصدر كتابا جديدا يحمل عنوان "أنقذوا أمريكا".

ويحتوي غلاف الكتاب على صورة لترامب وهو يرفع قبضته في الهواء بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل أقل من أسبوعين.

ووفقا للموقع الإلكتروني لترامب، سيصدر الكتاب في 3 سبتمبر/ أيلول، وسيُباع مقابل 99 دولارا، وسيكون سعر النسخة الموقعة 499 دولارا.

وقال دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن عن كتابي الجديد (أنقذوا أمريكا)، كما يعلم الجميع، حقق أول كتابين، (رحلتنا معا) و(رسائل إلى ترامب)، نجاحًا مذهلا، وهذا هو الأفضل على الإطلاق، خاصة في ضوء حقيقة أننا نعيش الآن في أمة فاشلة، لكنها لن تفشل لفترة طويلة، سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قريبا".

وذكر موقع ترامب أن الكتاب سيقدم "نظرة لا مثيل لها على السنوات الأربع التي قضاها في منصب رئيس الولايات المتحدة، ورؤية لولايته القادمة".