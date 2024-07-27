تحليل لغة جسد ترامب بلقطة مع نتنياهو يشعل تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقطة خلال مصافحة بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال مراسم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو في فلوريدا، الجمعة.

وابرز نشطاء لحظة قيام نتنياهو وترامب للمصافحة أمام عدسات الكاميرا ليظهر ترامب مبتعدا تاركا نتنياهو واقفا قبل أن يعود ويجري المصافحة، الأمر الذي أشعل تكهنات وتفسيرات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، قال ترامب إن نائب الرئيس كامالا هاريس "لم تحترم إسرائيل" في تصريحاتها للصحفيين بعد اجتماعها الخاص مع نتنياهو الخميس، إذ صرحت هاريس قائلة: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب بطريقة تجعل إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، ويمكن للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير".

وأعربت عن دعمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشارت إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وقالت إنها عبرت لنتنياهو عن "قلقها الشديد إزاء حجم المعاناة الإنسانية" في غزة، بما في ذلك الوفيات بين المدنيين والوضع الإنساني المروع الذي يتكشف هناك.

وعلق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN على تصريحات "غير المتوقعة" بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بقوله إن كامالا هاريس "تحاول بها بسرعة إثبات نفسها بطرق مختلفة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، وكانت ذكية للقيام بذلك".