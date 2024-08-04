ترامب يريد مناظرة رئاسية عبر "فوكس نيوز".. وكامالا هاريس تتمسك بـ ABC

(CNN)-- تخطط نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للظهور في المناظرة الرئاسية المتفق عليها مسبقًا والمقرر إجراؤها في 10 سبتمبر/أيلول على قناة ABC - حتى لو لم يفعل منافسها دونالد ترامب، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

وقال المصدر إنهم يعلمون أن شبكة ABC News ستوفر وقتًا على الهواء لأي مرشح يظهر - حتى لو انتهى الأمر بوجود هاريس فقط. لم تستجب ABC News لطلب CNN للتعليق.

قال ترامب في وقت متأخر الجمعة إنه وافق على المشاركة في مناظرة تستضيفها قناة Fox News في 4 سبتمبر/أيلول، ولن يشارك بعد الآن في مناظرة ABC كما وافق على القيام به عندما كان الرئيس جو بايدن المرشح الديمقراطي المفترض.

صباح السبت، قال مدير اتصالات الحملة الانتخابية لكامالا هاريس، مايكل تايلر، في بيان، إن ترامب يحتاج إلى التوقف التلاعب بالمناظرة الرئاسية.

وقال تايلر "إن دونالد ترامب يركض خائفًا ويحاول التراجع عن المناظرة التي وافق عليها بالفعل ويركض مباشرة إلى فوكس نيوز لإنقاذه. إنه يحتاج إلى التوقف عن التلاعب والحضور إلى المناظرة التي التزم بها بالفعل في 10 سبتمبر. ستكون نائب الرئيس هناك بطريقة أو بأخرى للاستفادة من الفرصة للتحدث إلى جمهور وطني في وقت الذروة".

وأضاف تايلر أن فريق هاريس سيكون "سعيدًا بمناقشة المزيد من المناظرات بعد تلك التي وافقت عليها الحملتان بالفعل".

وتابع تايلر "في أي وقت وفي أي مكان وفي أي مكان لا ينبغي أن يكون لديه (ترامب) أي مشكلة في ذلك ما لم يكن خائفًا جدًا من الظهور في العاشر" من الشهر المقبل.