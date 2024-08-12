الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد طعنه فتاة وامرأة في وسط لندن

خُطط اليمين المتشدد للتظاهر فشلت في بريطانيا بعد أن قُوبلت بآلاف المحتجين المناهضين للعنصرية

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بعد وقفة احتجاجية حدادًا على مقتل 3 فتيات طعنًا بالسكين في بريطانيا

(CNN)-- تعرضت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وامرأة عمرها 34 عامًا، للطعن في ساحة ليستر بلندن وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقالت شرطة وستمنستر في بيان، الاثنين، إن رجلا اعتُقل وهو قيد الاحتجاز.

وأضافت الشرطة أنها لا تعتقد أن هناك أي مشتبه بهم بارزين في الهجوم بساحة ليستر، إحدى أكثر الوجهات السياحية ازدحامًا في العاصمة.

وما زالت الشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى بعد أيام من أعمال الشغب اليمينية المتطرفة في وقت سابق من هذا الشهر، التي أثارتها معلومات مضللة حول هجوم طعن مميت في شمال إنجلترا.

وفي تحديث لاحق، قالت شرطة وستمنستر إن الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا، ستحتاج إلى علاج في المستشفى، لكن إصاباتها ليست مهددة للحياة، وأن الضحية الثانية أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت: "في هذه المرحلة، لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث مرتبط بالإرهاب".

وقال عامل في متجر قريب لهيئة الإذاعة البريطانية إنه تدخل لوقف المهاجم.

وقال عبدالله (29 عامًا): "سمعت صراخًا فخرجت ورأيت رجلا يحمل سكينًا. وفي اللحظة التي رأيته فيها قفزت على الأرض وركلت السكين بعيدًا عنه".

وأشار إلى أن رجلين آخرين جاءا لمساعدته في السيطرة على المهاجم لمدة "أربع إلى خمس" دقائق. وفي تقرير رئيسي صدر الشهر الماضي، حذر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية من أن العنف ضد النساء والفتيات في إنجلترا وويلز وصل إلى "مستويات متفشية".