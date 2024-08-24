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روبيرت كينيدي الابن ينضم لترامب على منصة أريزونا وهذا ما قاله

العالم
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(CNN)—انضم المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت ف. كينيدي الابن إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصة تجمع انتخابي في أريزونا، الجمعة، وأدلى بكلمه أبرز فيها عدد من النقاط عقب لقاءات جمعتهما مؤخرا.

وقال كينيدي إن ترامب يشاركه وجهات نظره بشأن السياسة الخارجية والرقابة الحكومية و"إنهاء وباء الأمراض المزمنة". 

وفي تصريحاته، شرح كينيدي بالتفصيل كيف التقى بترامب الشهر الماضي بعد محاولة الاغتيال، ثم مرة أخرى في فلوريدا بعد أسابيع، للحديث عن قيمهما المشتركة.

ولفت كينيدي إلى أنه وترامب متحالفان في معارضة الرقابة، وهي القضية التي كانت في جوهر حملة كينيدي الذي انتقد إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا لعملها مع شركات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وقبل دعوة كينيدي إلى المنصة، قال ترامب إنه سيطلب من كينيدي العمل ضمن لجنة للتحقيق في "الزيادة المستمرة في المشاكل الصحية المزمنة منذ عقود، بما في ذلك اضطرابات المناعة الذاتية، والتوحد، والسمنة، والعقم وغيرها الكثير".

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