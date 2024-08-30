فيديو يظهر لحظة تدمير أوكرانيا جسرًا في عمق روسيا.. هل نشهد تحولًا في الحرب؟

"غير محمية إطلاقًا".. مراسل CNN يوثق ما يحدث بحدود روسيا مع متابعة أوكرانيا توغلها

(CNN)-- قال مصدر عسكري أوكراني لشبكة CNN إن طيارا أوكرانيا بارزا قُتل عندما تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-16 أمريكية الصنع، الاثنين، وذلك بعد أسابيع فقط من وصول الطائرات التي طال انتظارها إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن قوات الدفاع الأوكرانية لا تعتقد أن خطأ الطيار كان وراء الحادث، موضحا أن الطيار، أوليكسي ميس، المعروف باسم "مونفيش" قُتل في الحادث أثناء "صد أكبر هجوم جوي على الإطلاق" شنته روسيا ضد أوكرانيا، مضيفًا أن الطيار دُفن، الخميس.

وتابع المصدر أن التحقيق جار في الحادث وسيتم دعوة خبراء دوليين للمشاركة في التحقيق.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في وقت لاحق، الخميس، إن عدة طائرات من طراز F-16 نشرت إلى جانب وحدات الصواريخ المضادة للطائرات لمحاربة الهجوم الروسي.

وأضافت الأركان الأوكرانية في تحديث: "أثناء الاقتراب من الهدف التالي، انقطع الاتصال بإحدى الطائرات. كما اتضح لاحقًا، تحطمت الطائرة وتوفي الطيار".

ويذكر أن وفاة الطيار تشكل ضربة قوية لأوكرانيا، إذ لم تصل أول طائرات F-16 إلى البلاد إلا في وقت سابق من هذا الشهر وكان "مونفيش" أحد الطيارين القلائل المدربين على الطيران بها.

من جهته قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن القوات الجوية الأوكرانية استخدمت طائرات F-16 لتدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا، الاثنين، وهي المرة الأولى التي يؤكد فيها أي مسؤول أوكراني استخدام الطائرات في القتال.