هاريس بهجوم لاذع وجملة "قادة العالم يضحكون من ترامب".. كيف رد الأخير؟

مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

(CNN)-- قالت نائب الرئيس كامالا هاريس إن "زعماء العالم يضحكون من دونالد ترامب" خلال المناظرة الرئاسية، فجر الأربعاء، مشعلة بذلك ردود فعل وتفاعلا واسعا.

وقالت هاريس في المناظرة: "لقد سافرت حول العالم كنائب لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يضحكون على دونالد ترامب.. لقد تحدثت مع القادة العسكريين، الذين عمل بعضهم معك، ويقولون إنك عار".

وقالت هاريس إن ترامب ليس لديه "المزاج أو القدرة على عدم الخلط بين الحقائق"، مشيرة إلى إنكاره لخسارته في انتخابات عام 2020 وادعاءاته بشأن القضايا المعروضة على المحكمة بأنها بمثابة سلاح لوزارة العدل.

ورداً على هاريس، أشاد ترامب برئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الرجال احتراماً وشخصاً قوياً"، وزعم ترامب أن أوربان قال: "إن أعدتم ترامب كرئيس، فسيكونون خائفين منه.." وقال ترامب إن ذلك يشير إلى دول مثل الصين وروسيا، حيث قال: "انظر، لقد قال فيكتور أوربان ذلك.. الشخص الأكثر احتراما والأكثر رعبا هو دونالد ترامب.. لم تكن هناك مشاكل" عندما كان رئيسا.

وفاز رئيس الوزراء المجري بالسلطة أولا من خلال انتخابات ديمقراطية، ثم شرع في إضعاف مؤسسات تلك الديمقراطية من خلال تآكل النظام القانوني، وطرد موظفي الخدمة المدنية، وتسييس الأعمال، ومهاجمة الصحافة، وترهيب أحزاب المعارضة، والغوغائية في مجال الهجرة.