"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

ترامب: "إذا أصبحت هاريس رئيسة ستختفي إسرائيل".. ولو كنت رئيسًا لما حدث ما يجري بالشرق الأوسط

(CNN) – تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عبارة استخدمتها نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مناظرتها مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، حين قالت له إن "بوتين مستعد لأكلك على الغداء".

وقال ترامب خلال المناظرة: "أعرف بوتين جيدا ولدي علاقة جيدة جدا، فهم يحترمون رئيسكم، هم يحترمونني ولا يحترمون بايدن، فكيف يحترمونه ولأي سبب؟ فهو لم يجر اتصالا واحدا خلال عامين ببوتين".

وردت هاريس على حديث ترامب بالقول إنه لو كان الثاني رئيسا لكان "بوتين يجلس في كييف وعينه على باقي أوروبا ابتداء من بولندا".

ووجهت نائب الرئيس الأمريكي حديثها لترامب قائلة: "لم لا تُخبر الـ800 ألف أمريكي من أصل بولندي هنا في بنسلفانيا عن السرعة التي كنت ستستسلم بها من أجل الحصول على خدمة أو من أجل ما تظن أنها صداقة مع شخص يُعرف بأنه ديكتاتور مستعد أن يأكلك على الغداء".

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي الأربعاء، ونستعرض فيما يلي بعض التعليقات: