لغة جسد ترامب وملامح هاريس خلال المناظرة تثير تفاعلا وتكهنات

ترامب: "إذا أصبحت هاريس رئيسة ستختفي إسرائيل".. ولو كنت رئيسًا لما حدث ما يجري بالشرق الأوسط

مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت لغة جسد المرشحين لسباق الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وكامالا هاريس بمناظرتهما خلال حديث كل منهما تفاعلا واسعا ما أشعل تكهنات وتوقعات.

وكان ناخبون مسجلون شاهدوا مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب، قد قالوا إنه وبما نسبته 63% إلى 37%، إن أداء هاريس كان أفضل، وفقًا لاستطلاع شبكة CNN لمراقبي المناظرة أجرته SSRS.

وتعكس نتائج الاستطلاع، آراء المناظرة فقط بين الناخبين الذين تابعوها، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين الكامل. في حين كان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بنسبة 6 نقاط من الانحياز للديمقراطيين، مما يجعل الجمهور أكثر ميلاً للحزب الجمهوري بحوالي 4 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

لكن النتائج تمثل تحولا مقارنة بشهر يونيو/ حزيران، عندما قال الناخبون الذين تابعوا المناظرة بين ترامب وجو بايدن، بنسبة 67% مقابل 33%، إن ترامب تفوق على منافسه الديمقراطي.