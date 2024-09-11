مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بأن نائب الرئيس كامالا هاريس فازت بمناظرة الليلة، وذلك بمنشور له على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا إن المناظرة بين الاثنين "لم تكن متقاربة حتى".

وكتب بايدن: "أثبتت نائب الرئيس هاريس أنها الخيار الأفضل لقيادة أمتنا إلى الأمام.. لن نعود"، وذلك بعد أن كشف شخص مطلع على أن بايدن شاهد المناظرة من أحد فنادق مدينة نيويورك مع العائلة وموظفين.

من جهته جادل المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السناتور عن أوهايو، جي دي فانس، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب "انهال على كامالا هاريس بسبب تناقضاتها".

وقال فانس لمراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز: "أعتقد أن ما رأيناه من كامالا هاريس هو الكثير من الابتذال، وكان هناك الكثير من الخطط التي لم يكن لها أي مضمون حقيقي وراءها، ولا دقة حقيقية وراءها".

وقال إنه في حين أن لدى كل من ترامب وهاريس سجلاً، فإن لدى ترامب سجلًا يفخر به وادعى أن نائب الرئيس "تهرب" من سجلها.