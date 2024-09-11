سؤال كبير طرحه ترامب حول هاريس.. كيف ختم المناظرة الرئاسية؟

(CNN)-- كان السؤال الكبير الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على كامالا هاريس خلال كلمته الختامية بالمناظرة الرئاسية، فجر الأربعاء بتوقيت مكة، هو: "لماذا لم تفعل ذلك؟" بينما كان يحاول ربط نائب الرئيس بإدارة بايدن وسياساتها.

وقال ترامب في كلمته الختامية: "لقد كانت (هاريس) هناك لمدة 3.5 سنوات. لقد كان لديهم 3.5 سنوات لإصلاح الحدود. لقد كان أمامهم 3.5 سنوات لخلق فرص العمل وكل الأشياء التي تحدثنا عنها. لماذا لم تفعل ذلك؟"

وتابع: "عليها (هاريس) أن تغادر الآن، وتذهب إلى البيت الأبيض الجميل، وتذهب إلى مبنى الكابيتول، وتجمع الجميع معًا، وتفعل الأشياء التي تريد القيام بها ولكنك لم تفعلها، ولن تفعلها".

وكان ترامب يتطلع إلى تقديم قضيته ضد هاريس من خلال ربطها بـ"الحروب الدائرة في الشرق الأوسط"، وأن لدينا حروب مستمرة مع روسيا وأوكرانيا، والانسحاب الفوضوي والمميت لإدارة بايدن من أفغانستان في عام 2021، والهجرة، مضيفا ان هاريس ستحظر التكسير الهيدروليكي، وهو الموقف الذي تراجعت عنه منذ ذلك الحين بعد أن قالت في عام 2019 إنه "ليس هناك شك في أنني أؤيد حظر التكسير الهيدروليكي".

وأنهى تصريحاته بوصف الرئيس جو بايدن وهاريس بـ"أسوأ رئيس، وأسوأ نائب رئيس في تاريخ بلادنا".