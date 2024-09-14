زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا حديثة للرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، ملقين الضوء على قصر طوله مقارنة ببعض الزعماء والمسؤولين الأوروبيين.

وتداول نشطاء صور زيلينسكي في مؤتمر صحفي واقفا بين رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في مؤتمر صحفي مشتركًا عقب الجلسة الافتتاحية لقمة شبه جزيرة القرم في كييف في 11 سبتمبر 2024.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق وأشار إلى انفتاح جديد في السماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ التي قدمها الغرب على أهداف في عمق روسيا، ويخطط لمناقشة الأمر مع نظيره البريطاني الجديد في البيت الأبيض.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يتوقعون أن يوقع بايدن على الفور على السماح بإطلاق أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة – والمعروفة باسم ATACMS – على أهداف داخل روسيا بعيدًا عن الحدود الأوكرانية، في حين قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحفيين، الخميس، إن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا هو مسألة تحديد ما إذا كانت دول الناتو ستشارك بشكل مباشر في الصراع العسكري.