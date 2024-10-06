ترامب يزعم بلا دليل: خصومي السياسيين "ربما حاولوا قتلي"

(CNN)-- زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت، دون دليل أن خصومه السياسيين "ربما حاولوا قتلي"، وذلك خلال تجمع انتخابي له في بتلر بولاية بنسلفانيا، والذي أُقيم في نفس المكان الذي وقعت فيه أول محاولة لاغتياله في يوليو/تموز الماضي.

وقال ترامب: "على مدى السنوات الـ8 الماضية، قام أولئك الذين يريدون منعي من تحقيق هذا المستقبل بتشويه سمعتي، وعزلوني، ووجهوا الاتهامات لي، وحاولوا إبعادي عن الانتخابات، ومن يعلم؟ ربما حاولوا قتلي".

وواصل ترامب القول: "لكنني لم أتوقف أبدا عن القتال من أجلكم ولن أفعل ذلك أبدا".

وبعد محاولة اغتياله في ناديه للغولف في فلوريدا الشهر الماضي، سعى ترامب إلى إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس في محاولة الاغتيال، وزعم أن "خطابهما يتسبب في إطلاق النار عليه".