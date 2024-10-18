Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ ترسل 1500 جندي لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا - CNN Arabic

استخبارات كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ ترسل 1500 جندي لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا

العالم
نشر
4 دقائق قراءة
شاهد بوتين وكيم جونغ أون "يتعازمان" على دخول السيارة أولًا.. من رضخ للإصرار في النهاية؟

(CNN)-- قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إلى روسيا للتدريب، ووصفت هذه الخطوة بأنها أول خطوة في تدخل الدولة العسكري سرا في حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية في بيان صحفي، الجمعة، أن الدولة المعزولة نقلت مقاتلين من قواتها الخاصة على سبع سفن روسية في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن هذه الوحدات سبق أن قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون بتفقدها بنفسه شخصيا.

وأردفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن طائرات النقل الروسية الكبيرة كانت تسافر أيضا بشكل متكرر بين فلاديفوستوك وبيونغ يانغ.

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب تحذيرات متكررة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن التحالف المتنامي بين روسيا وكوريا الشمالية أسفر عن انضمام قوات من كوريا الشمالية إلى الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، الخميس: "من المعلومات الاستخباراتية التي لدي...أنهم يجهزون 10 آلاف جندي، قوات متنوعة، قوات برية، وأفرادا فنيين".

وأوضح الرئيس الأوكراني: "نعلم أن حوالي 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يستعدون (لبدء) القتال ضدنا. هذا أمر خطير حقا، لقد تحدثت بشأنه مع الولايات المتحدة، وتحدثت عنه مع جميع القادة".

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أن بيونغ يانغ سترسل ما مجموعه 12 ألف جندي، رغم أن هذا الرقم لم يتم ذكره في بيان جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية.

وقد يمثل هذا التدخل أول مرة تشارك فيها كوريا الشمالية بشكل كبير في حرب دولية. وتمتلك الدولة واحدا من أكبر الجيوش في العالم، مع 1.2 مليون جندي، لكن تلك القوات تفتقر إلى الخبرة القتالية.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي، الجمعة، إن القوات تم نقلها إلى مناطق عميقة في أقصى شرق روسيا، بالقرب من حدودها مع كوريا الشمالية، و"يتوقع أن يتم نشرها في الخطوط الأمامية بمجرد اكتمال تدريبها على التكيف".

وأضاف البيان أنه تم تزويد الجنود بالزي العسكري الروسي والأسلحة المصنوعة في روسيا، كما تم تزويدهم بوثائق هوية مزورة لسكان من إقليم سيبريا بمظهر مشابه للكوريين الشماليين، ومن المحتمل أن يتنكروا على هيئة الجنود الروس، ويخفوا مشاركتهم بساحة المعركة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، مزاعم إرسال قوات من كوريا الشمالية لمساعدة روسيا، ووصفها بأنها "خدعة أخرى".

واتهمت حكومات متعددة بيونغ يانغ بتزويد موسكو بالأسلحة من أجل حربها الطاحنة في أوكرانيا، وهي تهمة نفاها البلدان، رغم وجود أدلة مهمة على عمليات نقل الأسلحة تلك.

وأقامت الدولتان، وكلتاهما منبوذ في الغرب، علاقات دافئة بشكل متزايد منذ الغزو الروسي.

وخلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ في يونيو/حزيران الماضي، تعهد البلدان باستخدام كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة تعرض دولة منهما لهجوم، كجزء من اتفاقية دفاعية تاريخية اتفقت عليها الدولتان.

وقال بوتين خلال تلك الرحلة إن الدولتين تعززان العلاقات إلى "مستوى جديد".

وفي تصريحات قبيل المحادثات بينهما، أعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون عن "دعمه الكامل وتضامنه مع كفاح الحكومة والجيش والشعب الروسي"، مشيرا بشكل خاص، إلى حرب موسكو في أوكرانيا "لحماية سيادتها وسلامتها واستقرارها الإقليمي".

قد يهمك أيضاً

تحليل لـCNN: ما الذي حصل عليه بوتين من زيارته "النادرة" إلى كوريا الشمالية؟

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.