حملة هاريس: نائب الرئيس الأمريكي تعتزم الإدلاء بصوتها عبر البريد

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(CNN)-- قالت حملة المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، السبت، إن نائب الرئيس الأمريكي تخطط للإدلاء بصوتها في انتخابات 2024 عبر البريد.

ورد مايكل تايلر مدير اتصالات حملة هاريس عندما سُئل عن خطة نائب الرئيس للتصويت، قائلا: "أعتقد أن نائب الرئيس تخطط للتصويت بالبريد".

وأضاف تايلر أنه ليس لديه تحديث بشأن ما إذا كان قد تم تقديم بطاقة اقتراع كامالا هاريس في الوقت الحالي.

وتابع: "هذه هي خطتها للإدلاء بصوتها - وتريد أن تكون قدوة للناخبين الآخرين لمواصلة الاستفادة من طرق التصويت المختلفة الموجودة لدينا".

وكامالا هاريس من سكان ولاية كاليفورنيا، حيث يجب ختم بطاقات الاقتراع عبر البريد في يوم الانتخابات أو قبله.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أدلى بصوته مبكرا في ديلاوير، الاثنين.

وفي الوقت نفسه، أطلقت حملة هاريس إعلانًا ختاميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل يوم الانتخابات والذي سيتم بثه خلال مباريات اتحاد كرة القدم بالدوري الأمريكي، الأحد. ويشمل الإعلان، الذي جاء تحت عنوان "مستقبل أكثر إشراقًا"، لحظات لنائب الرئيس الأمريكي أثناء الحملة الانتخابية بالإضافة إلى نداء مباشر من كامالا تطلب من الناخبين انتخابها.

وتقول هاريس في الإعلان: "الآن، أطلب منكم التصويت. لأنني كرئيس، سأستيقظ كل يوم وأقاتل من أجل الشعب الأمريكي".

وتبلغ مدة الإعلان دقيقتين ويتضمن مجموعة متنوعة من التفاعلات بين هاريس وأنصارها، بالإضافة إلى مقاطع من خطابها الختامي في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تقول هاريس في الإعلان: "طوال هذه الحملة، رأيت أفضل ما في أمريكا، ورأيت ما يعيقكم ويثقل كاهلكم. التكاليف المرتفعة، والحقوق الأساسية المسلوبة، والسياسات التي أدت إلى الخوف والانقسام".

وتضيف مباشرة وهي تتجه إلى الكاميرا: "أنتم تستحقون الأفضل".