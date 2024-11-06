نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

(CNN) -- قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافينسبيرجر، الثلاثاء، إنه سيتم تمديد ساعات عمل 12 مركز اقتراع بسبب تهديدات بالقنابل، بالإضافة إلى 3 مراكز إضافية "لأسباب طبيعية".

وأضاف رافينسبيرجر، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تمديد ساعات عمل 6 مراكز اقتراع في مقاطعة ديكالب، و5 في مقاطعة فولتون وواحد في مقاطعة جوينيت، بسبب تهديدات بالقنابل، بالإضافة إلى مركزين في مقاطعة كوب وواحد في مقاطعة جلين.

كانت شبكة CNN أوردت من قبل عن تمديد ساعات العمل في فولتون وجوينيت.

وأكد رافينسبيرجر أن جميع التهديدات بالقنابل ضد مراكز الاقتراع في جورجيا يبدو أنها من روسيا، وقال: "يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي من أين تأتي، لكننا نريد التأكد من مصلحة السلامة العامة، والتأكد من أنها لا تبطئ أي شخص عن التصويت".

وأضاف أن أكثر من 5.2 مليون شخص صوتوا في جورجيا، وتابع: "لم يكن لدينا هذا النوع من الإقبال من قبل".

ويتطلب قانون الولاية الجديد من المقاطعات نشر نتائجها بعد ساعة واحدة من إغلاق صناديق الاقتراع، وقال رافينسبيرجر: "سيكون ذلك أسرع كثيرا مما كان عليه من قبل، ونعتقد أن هذا أمر جيد".