نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

(CNN) -- قالت السلطات في مقاطعة ديكالب بولاية جورجيا، الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن تهديدات بالقنابل في 5 مراكز اقتراع في المقاطعة، بالإضافة إلى موقعين آخرين ليسا مكانين للتصويت.

وأضافت السلطات، في بيان، أن الشرطة تقوم بعمليات تفتيش عن القنابل في المواقع السبعة.

وذكر الرئيس التنفيذي للمقاطعة مايكل ثورموند، في البيان: "سيتم نشر كل الموارد التي لدينا لضمان منح كل مواطن يريد التصويت هذه الفرصة، وسيتم احتساب كل صوت تم الإدلاء به".

وقال مكتب تسجيل الناخبين والانتخابات في ديكالب إنه تم تعليق التصويت في مراكز الاقتراع.

وذكرت المديرة التنفيذية لدائرة تسجيل الناخبين والانتخابات في مقاطعة ديكالب، كيشا سميث، في البيان: "من باب الحيطة والحذر، نعلق التصويت في هذه المراكز حتى نحصل على تصريح من الشرطة لإعادة فتح المرافق"، وأضافت أن المقاطعة ستلجأ إلى المحكمة للحصول على أمر طارئ لتمديد ساعات التصويت في مراكز التصويت المتضررة.

وتشمل المواقع كنيسة ومكتبتين ومركزا مجتمعيا ومركزا لكبار السن.

وتضاف هذه التهديدات بالقنابل إلى التهديدات التي وردت في مقاطعات أخرى في جورجيا، والتي قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إنها يشتبه في أنها من روسيا وتعتبر "غير موثوقة".