مصدر لـCNN: هاريس من المرجح جدا أن تتحدث الليلة

نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

(CNN) -- قال أحد كبار مساعدي نائب الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لشبكة CNN، إنها لا تزال "من المرجح جدًا" أن تخاطب أنصارها في واشنطن العاصمة، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك النتيجة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لإلقاء كلمة أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في مركز مؤتمرات بالم بيتش على بعد أميال قليلة من منتجع مار إيه لاغو الخاص به، وفقا لما قالته مصادر مطلعة على خططه لشبكة CNN، في وقت سابق.

وكان ترامب أخبر ترامب الصحفيين، في وقت سابق من الثلاثاء، أنه غير متأكد من خططه وأنه لم يتم كتابة أي خطاب لكن المصادر قالت إنهم يتوقعون منه أن يتحدث بصرف النظر عما إذا كانت النتيجة قد تم تحديدها ويمكنه تجميعها بسرعة.

وأعرب ترامب بشكل خاص عن استيائه من فكرة عدم إعلان الفائز الليلة، وأشار معظم مستشاري حملته إلى أنه من غير المرجح أن يعرفوا من فاز الليلة حيث لا تزال الأصوات قيد الفرز.

وفي المقابل، يستعد مساعدو هاريس لاحتمالية أن يحاول ترامب إعلان الفوز قبل الأوان، وكانوا يضعون خيارات للرد، لكن ما سيفعلونه في النهاية سيكون متوقفا على كيفية ومتى سيتصرف الرئيس السابق.

وذكر مستشاران لهاريس في تصريح لـCNN أن الحملة لن تسمح لترامب إطلاق مزاعمه دون رد، وقال أحدهما إن الحملة تخطط لتكون "عدوانية للغاية" بشأن هذا الأمر.

وتستعد هاريس للتحدث الليلة، وكان هناك توقعات بأنها ستدلي ببعض الملاحظات سواء كانت نتيجة الانتخابات معروفة أم لا لكن المساعدين أشاروا إلى أن هذه الخطط قد تتغير.