ترامب يوضح أهمية الفوز بولاية بنسلفانيا في الانتخابات

نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه إذا فاز بولاية بنسلفانيا، فسوف يفوز بـ"الصفقة بأكملها"، واستمر في حث الناخبين الجمهوريين على البقاء في طوابير التصويت.

وأضاف ترامب، خلال اتصاله ببرنامج إذاعي في فيلادلفيا: "سنفوز بولاية بنسلفانيا، وسنفوز بالصفقة بأكملها، وسنجعل هذا البلد أعظم من أي وقت مضى، لكن عليكم أن تبقوا في الصفوف، ولا تدعوهم يبطئونكم، لديكم الحق القانوني المطلق في الحصول على هذا التصويت، لأنه إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، فسوف سنفوز بكل شيء".

وذكر أن "السؤال الكبير" هو ما إذا كان بإمكانه حشد المزيد من الدعم في فيلادلفيا، التي كانت معقلاً للديمقراطيين.

وكذلك اتصل ترامب ببرنامج "شون هانيتي" الإذاعي على فوكس نيوز واستمر في حث الناخبين على التصويت، وقال: "ما أقوله لهم، وهم يستمعون الآن أغلقوا الهاتف على الفور واخرجوا للتصويت على الفور".