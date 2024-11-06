ترامب يأمل في نجاح جهوده باللحظة الأخيرة للفوز بكارولينا الشمالية

تماثيل غريبة تظهر في واشنطن ليلًا قبل الانتخابات.. ما هي ولماذا ظهرت فجأة؟

(CNN)-- بينما ينتظر فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب النتائج في ولاية كارولينا الشمالية، قال مصدر مقرب من الرئيس السابق إن حملته "تركت كل شيء على أرض الملعب" في الولاية.

وفي الأساس، لم تكن كارولينا الشمالية جزءا من خطط سفر ترامب في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي الداخلية أشارت إلى أن الحملة بحاجة إلى بذل جهد إضافي. وأمضى ترامب الأيام الثلاثة التي سبقت الانتخابات في الولاية، وشجع المشاركين في التجمعات الانتخابية على الاستفادة من التصويت المبكر.

وكان لدى فريق ترامب قلق بشكل خاص من أن بعض البيانات أشارت إلى أن عدد النساء اللواتي يدلين بأصواتهن مبكرا في الولاية أكبر من عدد الرجال، مما جعلهم لا يعتقدون أن ذلك يُبشر بالخير للرئيس السابق.

وأُقيمت التجمعات الانتخابية في أكبر الأسواق الإعلامية في الولاية، وبينما كانت بعض أحداثها أقل حضورا، يأمل كبار المستشارين أن تتمكن الجهود الأخيرة التي بذلوها من الفوز بالولاية.

ومنحت ولاية كارولينا الشمالية ترامب فوزا بأضيق هامش له في انتخابات عام 2020. وكانت واحدة من الولايات الوحيدة التي فاز فيها مرشحه الذي يدعمه بمقعد في مجلس الشيوخ في عام 2022، واختار ترامب مايكل واتلي رئيسا للجنة الوطنية الجمهورية لأنه كان يعتقد أن واتلي ساعده في تلك الانتخابات بشكل جزئي.