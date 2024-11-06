صحفي يسأل ترامب عما إذا كان قد اتصل ببوتين منذ تركه منصبه.. شاهد كيف أجابه

(CNN)-- مع إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا قد تضطر أوكرانيا قريبًا إلى التكيف مع انخفاض كبير في الدعم الأمريكي الذي قد يكون له تأثير حاسم على الحرب مع روسيا.

خلال حملته الانتخابية، ألقى الرئيس الجمهوري المنتخب وزميله في الترشح، جيه دي فانس، شكوكًا قوية على استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم كييف مع استمرار الحرب لأكثر من عامين ونصف بعد غزو القوات الروسية. علاوة على ذلك، أدلى ترامب بتصريحات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لإبرام هدنة غير مستقرة مع روسيا.

ويأتي فوز ترامب في لحظة حرجة من الصراع بالنسبة لكييف. كانت روسيا تحقق مكاسب ثابتة في منطقة دونباس الشرقية، التي يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستيلاء عليها بالكامل.

وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، إن الوضع على خط المواجهة "يظل صعبًا"، وأن بعض المناطق "تتطلب تجديدًا مستمرًا لموارد الوحدات الأوكرانية"، حسب بيان له على تليغرام صباح السبت.

وفي الوقت نفسه، تعمل روسيا على تعزيز قوتها البشرية عن طريق الاستعانة بقوات من كوريا الشمالية. وحذّر مسؤولون أمريكيون من أن ما يصل إلى 10 آلاف جندي كوري شمالي موجودون في منطقة كورسك الروسية ومن المتوقع أن يخوضوا قتالاً ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة.