منظمة تعلق على سير انتخابات أمريكا.. وترصد مشاكل واجهت الناخبين

نظرة على أكثر اللحظات التي لا تُنسى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

"أين يمكنني التصويت؟".. "غوغل" تصلح خللًا بالبحث بيوم الانتخابات بعد انتقاد إيلون ماسك لها

(CNN)-- ذكرت منظمة كومن كوز غير حزبية التي تراقب الانتخابات الرئاسية التي تشهدها الولايات المتحدة، الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس أن التصويت جرى بـ"شكل سلس نسبيا" ، لكنها حذرت من أن معظم النتائج لن يتم إعلانها الليلة، وقد يستغرق فرز الأصوات أياما.

وقالت رئيسة ومديرة المنظمة فيرجينيا سولومون، في مؤتمر صحفي، إن العملية الانتخابية كانت "سلسة بشكل عام لكن من المرجح ألا يكون لدينا فائز يتم الإعلان عنه الليلة".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى إعداد الجمهور لهذا الأمر وأنه ليس غير طبيعي، ولم يصبح هذا غير طبيعي إلا عندما ادعى الناس أن كل شيء يجب أن يكون متاحًا في ليالي الانتخابات".

وأطلعت المنظمة الصحفيين على عملية الانتخابات في الولايات الرئيسية المتأرجحة بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا، وفي اثنتين من أكبر الولايات: تكساس وكاليفورنيا.

ووفقا للمنظمة، تضمنت المشكلات التي واجهها الناخبون، الثلاثاء، ما يلي:

طوابير طويلة تتراوح أوقات الانتظار فيها من 90 دقيقة إلى عدة ساعات في مناطق بها أعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين وفي الجامعات.

ومشاكل تتعلق بأوراق الاقتراع المطبوعة والماسحات الضوئية، مما أدى إلى تمديد العديد من المقاطعات لساعات الاقتراع.

وكان هناك بعض أساليب ترهيب الناخبين وإثارة التحريض في كاليفورنيا وتكساس، بما في ذلك مطالبة الناخبين ببطاقات الهوية وتعطيل الناخبين المنتظرين في الطوابير وتحريضهم، والدعاية الانتخابية غير اللائقة في ميشيغان.